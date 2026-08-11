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QQQD: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1

12.31 USD 0.01 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QQQD за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.25, а максимальная — 12.35.

Следите за динамикой Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQQD сегодня?

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 (QQQD) сегодня оценивается на уровне 12.31. Инструмент торгуется в пределах 12.25 - 12.35, вчерашнее закрытие составило 12.30, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1?

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 в настоящее время оценивается в 12.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.77% и USD. Отслеживайте движения QQQD на графике в реальном времени.

Как купить акции QQQD?

Вы можете купить акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 (QQQD) по текущей цене 12.31. Ордера обычно размещаются около 12.31 или 12.61, тогда как 31 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQQD?

Инвестирование в Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 предполагает учет годового диапазона 12.02 - 15.52 и текущей цены 12.31. Многие сравнивают -3.38% и -13.74% перед размещением ордеров на 12.31 или 12.61. Изучайте ежедневные изменения цены QQQD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1?

Самая высокая цена Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 (QQQD) за последний год составила 15.52. Акции заметно колебались в пределах 12.02 - 15.52, сравнение с 12.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1?

Самая низкая цена Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 (QQQD) за год составила 12.02. Сравнение с текущими 12.31 и 12.02 - 15.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQQD?

В прошлом Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.30 и -17.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.25 12.35
Годовой диапазон
12.02 15.52
Предыдущее закрытие
12.30
Open
12.31
Bid
12.31
Ask
12.61
Low
12.25
High
12.35
Объем
31
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
-3.38%
6-месячное изменение
-13.74%
Годовое изменение
-17.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%