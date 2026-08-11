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QQQD: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1
Курс QQQD за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.25, а максимальная — 12.35.
Следите за динамикой Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQQD сегодня?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 (QQQD) сегодня оценивается на уровне 12.31. Инструмент торгуется в пределах 12.25 - 12.35, вчерашнее закрытие составило 12.30, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 в настоящее время оценивается в 12.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.77% и USD. Отслеживайте движения QQQD на графике в реальном времени.
Как купить акции QQQD?
Вы можете купить акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 (QQQD) по текущей цене 12.31. Ордера обычно размещаются около 12.31 или 12.61, тогда как 31 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQQD?
Инвестирование в Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 предполагает учет годового диапазона 12.02 - 15.52 и текущей цены 12.31. Многие сравнивают -3.38% и -13.74% перед размещением ордеров на 12.31 или 12.61. Изучайте ежедневные изменения цены QQQD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1?
Самая высокая цена Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 (QQQD) за последний год составила 15.52. Акции заметно колебались в пределах 12.02 - 15.52, сравнение с 12.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1?
Самая низкая цена Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 (QQQD) за год составила 12.02. Сравнение с текущими 12.31 и 12.02 - 15.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQQD?
В прошлом Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.30 и -17.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.30
- Open
- 12.31
- Bid
- 12.31
- Ask
- 12.61
- Low
- 12.25
- High
- 12.35
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- -3.38%
- 6-месячное изменение
- -13.74%
- Годовое изменение
- -17.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%