QQQD: 每日集中1倍做空QS股
今日QQQD汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点12.33和高点12.44进行交易。
关注每日集中1倍做空QS股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QQQD股票今天的价格是多少？
每日集中1倍做空QS股股票今天的定价为12.44。它在12.33 - 12.44范围内交易，昨天的收盘价为12.31，交易量达到16。QQQD的实时价格图表显示了这些更新。
每日集中1倍做空QS股股票是否支付股息？
每日集中1倍做空QS股目前的价值为12.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.90%和USD。实时查看图表以跟踪QQQD走势。
如何购买QQQD股票？
您可以以12.44的当前价格购买每日集中1倍做空QS股股票。订单通常设置在12.44或12.74附近，而16和0.89%显示市场活动。立即关注QQQD的实时图表更新。
如何投资QQQD股票？
投资每日集中1倍做空QS股需要考虑年度范围12.02 - 15.52和当前价格12.44。许多人在以12.44或12.74下订单之前，会比较-2.35%和。实时查看QQQD价格图表，了解每日变化。
每日集中1倍做空QS股股票的最高价格是多少？
在过去一年中，每日集中1倍做空QS股的最高价格是15.52。在12.02 - 15.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪每日集中1倍做空QS股的绩效。
每日集中1倍做空QS股股票的最低价格是多少？
每日集中1倍做空QS股（QQQD）的最低价格为12.02。将其与当前的12.44和12.02 - 15.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQQD股票是什么时候拆分的？
每日集中1倍做空QS股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.31和-16.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.31
- 开盘价
- 12.33
- 卖价
- 12.44
- 买价
- 12.74
- 最低价
- 12.33
- 最高价
- 12.44
- 交易量
- 16
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- -2.35%
- 6个月变化
- -12.82%
- 年变化
- -16.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%