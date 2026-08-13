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QQQD: 每日集中1倍做空QS股

12.44 USD 0.13 (1.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQQD汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点12.33和高点12.44进行交易。

关注每日集中1倍做空QS股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QQQD股票今天的价格是多少？

每日集中1倍做空QS股股票今天的定价为12.44。它在12.33 - 12.44范围内交易，昨天的收盘价为12.31，交易量达到16。QQQD的实时价格图表显示了这些更新。

每日集中1倍做空QS股股票是否支付股息？

每日集中1倍做空QS股目前的价值为12.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.90%和USD。实时查看图表以跟踪QQQD走势。

如何购买QQQD股票？

您可以以12.44的当前价格购买每日集中1倍做空QS股股票。订单通常设置在12.44或12.74附近，而16和0.89%显示市场活动。立即关注QQQD的实时图表更新。

如何投资QQQD股票？

投资每日集中1倍做空QS股需要考虑年度范围12.02 - 15.52和当前价格12.44。许多人在以12.44或12.74下订单之前，会比较-2.35%和。实时查看QQQD价格图表，了解每日变化。

每日集中1倍做空QS股股票的最高价格是多少？

在过去一年中，每日集中1倍做空QS股的最高价格是15.52。在12.02 - 15.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪每日集中1倍做空QS股的绩效。

每日集中1倍做空QS股股票的最低价格是多少？

每日集中1倍做空QS股（QQQD）的最低价格为12.02。将其与当前的12.44和12.02 - 15.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQQD股票是什么时候拆分的？

每日集中1倍做空QS股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.31和-16.90%中可见。

日范围
12.33 12.44
年范围
12.02 15.52
前一天收盘价
12.31
开盘价
12.33
卖价
12.44
买价
12.74
最低价
12.33
最高价
12.44
交易量
16
日变化
1.06%
月变化
-2.35%
6个月变化
-12.82%
年变化
-16.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%