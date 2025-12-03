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QQMG: Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
Курс QQMG за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.24, а максимальная — 50.47.
Следите за динамикой Invesco ESG NASDAQ 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QQMG
- Best ETFs to Invest In, According to AI Analyst, 7/17/2026 - TipRanks.com
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Is Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) a Strong ETF Right Now?
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- Mag 7 Beats S&P 500 in Q3: Buy These 3 ETFs to Tap Their Strength
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQMG сегодня?
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) сегодня оценивается на уровне 50.24. Инструмент торгуется в пределах 50.24 - 50.47, вчерашнее закрытие составило 50.39, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQMG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco ESG NASDAQ 100 ETF?
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF в настоящее время оценивается в 50.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.09% и USD. Отслеживайте движения QQMG на графике в реальном времени.
Как купить акции QQMG?
Вы можете купить акции Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) по текущей цене 50.24. Ордера обычно размещаются около 50.24 или 50.54, тогда как 43 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQMG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQMG?
Инвестирование в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF предполагает учет годового диапазона 38.05 - 51.93 и текущей цены 50.24. Многие сравнивают 4.56% и 23.14% перед размещением ордеров на 50.24 или 50.54. Изучайте ежедневные изменения цены QQMG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco ESG NASDAQ 100 ETF?
Самая высокая цена Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) за последний год составила 51.93. Акции заметно колебались в пределах 38.05 - 51.93, сравнение с 50.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco ESG NASDAQ 100 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco ESG NASDAQ 100 ETF?
Самая низкая цена Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) за год составила 38.05. Сравнение с текущими 50.24 и 38.05 - 51.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQMG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQMG?
В прошлом Invesco ESG NASDAQ 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.39 и 30.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.39
- Open
- 50.40
- Bid
- 50.24
- Ask
- 50.54
- Low
- 50.24
- High
- 50.47
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 4.56%
- 6-месячное изменение
- 23.14%
- Годовое изменение
- 30.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%