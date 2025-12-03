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QQMG: Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

50.24 USD 0.15 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QQMG за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.24, а максимальная — 50.47.

Следите за динамикой Invesco ESG NASDAQ 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQMG сегодня?

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) сегодня оценивается на уровне 50.24. Инструмент торгуется в пределах 50.24 - 50.47, вчерашнее закрытие составило 50.39, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQMG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco ESG NASDAQ 100 ETF?

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF в настоящее время оценивается в 50.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.09% и USD. Отслеживайте движения QQMG на графике в реальном времени.

Как купить акции QQMG?

Вы можете купить акции Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) по текущей цене 50.24. Ордера обычно размещаются около 50.24 или 50.54, тогда как 43 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQMG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQMG?

Инвестирование в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF предполагает учет годового диапазона 38.05 - 51.93 и текущей цены 50.24. Многие сравнивают 4.56% и 23.14% перед размещением ордеров на 50.24 или 50.54. Изучайте ежедневные изменения цены QQMG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco ESG NASDAQ 100 ETF?

Самая высокая цена Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) за последний год составила 51.93. Акции заметно колебались в пределах 38.05 - 51.93, сравнение с 50.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco ESG NASDAQ 100 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco ESG NASDAQ 100 ETF?

Самая низкая цена Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) за год составила 38.05. Сравнение с текущими 50.24 и 38.05 - 51.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQMG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQMG?

В прошлом Invesco ESG NASDAQ 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.39 и 30.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.24 50.47
Годовой диапазон
38.05 51.93
Предыдущее закрытие
50.39
Open
50.40
Bid
50.24
Ask
50.54
Low
50.24
High
50.47
Объем
43
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
4.56%
6-месячное изменение
23.14%
Годовое изменение
30.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%