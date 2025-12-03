QQMG: Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
今日QQMG汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点49.94和高点50.39进行交易。
关注Invesco ESG NASDAQ 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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QQMG新闻
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常见问题解答
QQMG股票今天的价格是多少？
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF股票今天的定价为49.94。它在49.94 - 50.39范围内交易，昨天的收盘价为50.24，交易量达到25。QQMG的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF股票是否支付股息？
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF目前的价值为49.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.31%和USD。实时查看图表以跟踪QQMG走势。
如何购买QQMG股票？
您可以以49.94的当前价格购买Invesco ESG NASDAQ 100 ETF股票。订单通常设置在49.94或50.24附近，而25和-0.89%显示市场活动。立即关注QQMG的实时图表更新。
如何投资QQMG股票？
投资Invesco ESG NASDAQ 100 ETF需要考虑年度范围38.05 - 51.93和当前价格49.94。许多人在以49.94或50.24下订单之前，会比较3.93%和。实时查看QQMG价格图表，了解每日变化。
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco ESG NASDAQ 100 ETF的最高价格是51.93。在38.05 - 51.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco ESG NASDAQ 100 ETF的绩效。
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF股票的最低价格是多少？
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF（QQMG）的最低价格为38.05。将其与当前的49.94和38.05 - 51.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQMG股票是什么时候拆分的？
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.24和29.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.24
- 开盘价
- 50.39
- 卖价
- 49.94
- 买价
- 50.24
- 最低价
- 49.94
- 最高价
- 50.39
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- 3.93%
- 6个月变化
- 22.40%
- 年变化
- 29.31%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%