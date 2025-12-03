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QQMG: Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

49.94 USD 0.30 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQMG汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点49.94和高点50.39进行交易。

关注Invesco ESG NASDAQ 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQMG新闻

常见问题解答

QQMG股票今天的价格是多少？

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF股票今天的定价为49.94。它在49.94 - 50.39范围内交易，昨天的收盘价为50.24，交易量达到25。QQMG的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF股票是否支付股息？

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF目前的价值为49.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.31%和USD。实时查看图表以跟踪QQMG走势。

如何购买QQMG股票？

您可以以49.94的当前价格购买Invesco ESG NASDAQ 100 ETF股票。订单通常设置在49.94或50.24附近，而25和-0.89%显示市场活动。立即关注QQMG的实时图表更新。

如何投资QQMG股票？

投资Invesco ESG NASDAQ 100 ETF需要考虑年度范围38.05 - 51.93和当前价格49.94。许多人在以49.94或50.24下订单之前，会比较3.93%和。实时查看QQMG价格图表，了解每日变化。

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco ESG NASDAQ 100 ETF的最高价格是51.93。在38.05 - 51.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco ESG NASDAQ 100 ETF的绩效。

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF股票的最低价格是多少？

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF（QQMG）的最低价格为38.05。将其与当前的49.94和38.05 - 51.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQMG股票是什么时候拆分的？

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.24和29.31%中可见。

日范围
49.94 50.39
年范围
38.05 51.93
前一天收盘价
50.24
开盘价
50.39
卖价
49.94
买价
50.24
最低价
49.94
最高价
50.39
交易量
25
日变化
-0.60%
月变化
3.93%
6个月变化
22.40%
年变化
29.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%