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QQH: HCM Defender 100 Index ETF

84.90 USD 0.38 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QQH за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.88, а максимальная — 85.49.

Следите за динамикой HCM Defender 100 Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQH сегодня?

HCM Defender 100 Index ETF (QQH) сегодня оценивается на уровне 84.90. Инструмент торгуется в пределах 84.88 - 85.49, вчерашнее закрытие составило 85.28, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям HCM Defender 100 Index ETF?

HCM Defender 100 Index ETF в настоящее время оценивается в 84.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.90% и USD. Отслеживайте движения QQH на графике в реальном времени.

Как купить акции QQH?

Вы можете купить акции HCM Defender 100 Index ETF (QQH) по текущей цене 84.90. Ордера обычно размещаются около 84.90 или 85.20, тогда как 89 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQH?

Инвестирование в HCM Defender 100 Index ETF предполагает учет годового диапазона 68.57 - 89.64 и текущей цены 84.90. Многие сравнивают 5.85% и 15.94% перед размещением ордеров на 84.90 или 85.20. Изучайте ежедневные изменения цены QQH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции HCM Defender 100 Index ETF?

Самая высокая цена HCM Defender 100 Index ETF (QQH) за последний год составила 89.64. Акции заметно колебались в пределах 68.57 - 89.64, сравнение с 85.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику HCM Defender 100 Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции HCM Defender 100 Index ETF?

Самая низкая цена HCM Defender 100 Index ETF (QQH) за год составила 68.57. Сравнение с текущими 84.90 и 68.57 - 89.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQH?

В прошлом HCM Defender 100 Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 85.28 и 22.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.88 85.49
Годовой диапазон
68.57 89.64
Предыдущее закрытие
85.28
Open
84.88
Bid
84.90
Ask
85.20
Low
84.88
High
85.49
Объем
89
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
5.85%
6-месячное изменение
15.94%
Годовое изменение
22.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%