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QQH: HCM Defender 100 Index ETF
Курс QQH за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.88, а максимальная — 85.49.
Следите за динамикой HCM Defender 100 Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQH сегодня?
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) сегодня оценивается на уровне 84.90. Инструмент торгуется в пределах 84.88 - 85.49, вчерашнее закрытие составило 85.28, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям HCM Defender 100 Index ETF?
HCM Defender 100 Index ETF в настоящее время оценивается в 84.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.90% и USD. Отслеживайте движения QQH на графике в реальном времени.
Как купить акции QQH?
Вы можете купить акции HCM Defender 100 Index ETF (QQH) по текущей цене 84.90. Ордера обычно размещаются около 84.90 или 85.20, тогда как 89 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQH?
Инвестирование в HCM Defender 100 Index ETF предполагает учет годового диапазона 68.57 - 89.64 и текущей цены 84.90. Многие сравнивают 5.85% и 15.94% перед размещением ордеров на 84.90 или 85.20. Изучайте ежедневные изменения цены QQH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции HCM Defender 100 Index ETF?
Самая высокая цена HCM Defender 100 Index ETF (QQH) за последний год составила 89.64. Акции заметно колебались в пределах 68.57 - 89.64, сравнение с 85.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику HCM Defender 100 Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции HCM Defender 100 Index ETF?
Самая низкая цена HCM Defender 100 Index ETF (QQH) за год составила 68.57. Сравнение с текущими 84.90 и 68.57 - 89.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQH?
В прошлом HCM Defender 100 Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 85.28 и 22.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 85.28
- Open
- 84.88
- Bid
- 84.90
- Ask
- 85.20
- Low
- 84.88
- High
- 85.49
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 5.85%
- 6-месячное изменение
- 15.94%
- Годовое изменение
- 22.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%