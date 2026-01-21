QQH: HCM Defender 100 Index ETF
今日QQH汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点84.07和高点85.10进行交易。
关注HCM Defender 100 Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQH新闻
常见问题解答
QQH股票今天的价格是多少？
HCM Defender 100 Index ETF股票今天的定价为84.37。它在84.07 - 85.10范围内交易，昨天的收盘价为84.90，交易量达到51。QQH的实时价格图表显示了这些更新。
HCM Defender 100 Index ETF股票是否支付股息？
HCM Defender 100 Index ETF目前的价值为84.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.13%和USD。实时查看图表以跟踪QQH走势。
如何购买QQH股票？
您可以以84.37的当前价格购买HCM Defender 100 Index ETF股票。订单通常设置在84.37或84.67附近，而51和-0.64%显示市场活动。立即关注QQH的实时图表更新。
如何投资QQH股票？
投资HCM Defender 100 Index ETF需要考虑年度范围68.57 - 89.64和当前价格84.37。许多人在以84.37或84.67下订单之前，会比较5.19%和。实时查看QQH价格图表，了解每日变化。
HCM Defender 100 Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，HCM Defender 100 Index ETF的最高价格是89.64。在68.57 - 89.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HCM Defender 100 Index ETF的绩效。
HCM Defender 100 Index ETF股票的最低价格是多少？
HCM Defender 100 Index ETF（QQH）的最低价格为68.57。将其与当前的84.37和68.57 - 89.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQH股票是什么时候拆分的？
HCM Defender 100 Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.90和22.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 84.90
- 开盘价
- 84.91
- 卖价
- 84.37
- 买价
- 84.67
- 最低价
- 84.07
- 最高价
- 85.10
- 交易量
- 51
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- 5.19%
- 6个月变化
- 15.21%
- 年变化
- 22.13%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%