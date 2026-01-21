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QQH: HCM Defender 100 Index ETF

84.37 USD 0.53 (0.62%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQH汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点84.07和高点85.10进行交易。

关注HCM Defender 100 Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQH新闻

常见问题解答

QQH股票今天的价格是多少？

HCM Defender 100 Index ETF股票今天的定价为84.37。它在84.07 - 85.10范围内交易，昨天的收盘价为84.90，交易量达到51。QQH的实时价格图表显示了这些更新。

HCM Defender 100 Index ETF股票是否支付股息？

HCM Defender 100 Index ETF目前的价值为84.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.13%和USD。实时查看图表以跟踪QQH走势。

如何购买QQH股票？

您可以以84.37的当前价格购买HCM Defender 100 Index ETF股票。订单通常设置在84.37或84.67附近，而51和-0.64%显示市场活动。立即关注QQH的实时图表更新。

如何投资QQH股票？

投资HCM Defender 100 Index ETF需要考虑年度范围68.57 - 89.64和当前价格84.37。许多人在以84.37或84.67下订单之前，会比较5.19%和。实时查看QQH价格图表，了解每日变化。

HCM Defender 100 Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，HCM Defender 100 Index ETF的最高价格是89.64。在68.57 - 89.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪HCM Defender 100 Index ETF的绩效。

HCM Defender 100 Index ETF股票的最低价格是多少？

HCM Defender 100 Index ETF（QQH）的最低价格为68.57。将其与当前的84.37和68.57 - 89.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQH股票是什么时候拆分的？

HCM Defender 100 Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.90和22.13%中可见。

日范围
84.07 85.10
年范围
68.57 89.64
前一天收盘价
84.90
开盘价
84.91
卖价
84.37
买价
84.67
最低价
84.07
最高价
85.10
交易量
51
日变化
-0.62%
月变化
5.19%
6个月变化
15.21%
年变化
22.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%