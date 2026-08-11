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QQDN: ProShares UltraShort Top QQQ

20.18 USD 0.21 (1.05%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QQDN за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.00, а максимальная — 20.18.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Top QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQDN сегодня?

ProShares UltraShort Top QQQ (QQDN) сегодня оценивается на уровне 20.18. Инструмент торгуется в пределах 20.00 - 20.18, вчерашнее закрытие составило 19.97, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQDN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Top QQQ?

ProShares UltraShort Top QQQ в настоящее время оценивается в 20.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -33.97% и USD. Отслеживайте движения QQDN на графике в реальном времени.

Как купить акции QQDN?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Top QQQ (QQDN) по текущей цене 20.18. Ордера обычно размещаются около 20.18 или 20.48, тогда как 6 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQDN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQDN?

Инвестирование в ProShares UltraShort Top QQQ предполагает учет годового диапазона 19.63 - 35.03 и текущей цены 20.18. Многие сравнивают -3.07% и -34.52% перед размещением ордеров на 20.18 или 20.48. Изучайте ежедневные изменения цены QQDN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Top QQQ?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Top QQQ (QQDN) за последний год составила 35.03. Акции заметно колебались в пределах 19.63 - 35.03, сравнение с 19.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Top QQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Top QQQ?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Top QQQ (QQDN) за год составила 19.63. Сравнение с текущими 20.18 и 19.63 - 35.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQDN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQDN?

В прошлом ProShares UltraShort Top QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.97 и -33.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.00 20.18
Годовой диапазон
19.63 35.03
Предыдущее закрытие
19.97
Open
20.00
Bid
20.18
Ask
20.48
Low
20.00
High
20.18
Объем
6
Дневное изменение
1.05%
Месячное изменение
-3.07%
6-месячное изменение
-34.52%
Годовое изменение
-33.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%