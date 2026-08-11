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QQDN: ProShares UltraShort Top QQQ
Курс QQDN за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.00, а максимальная — 20.18.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Top QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQDN сегодня?
ProShares UltraShort Top QQQ (QQDN) сегодня оценивается на уровне 20.18. Инструмент торгуется в пределах 20.00 - 20.18, вчерашнее закрытие составило 19.97, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQDN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Top QQQ?
ProShares UltraShort Top QQQ в настоящее время оценивается в 20.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -33.97% и USD. Отслеживайте движения QQDN на графике в реальном времени.
Как купить акции QQDN?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Top QQQ (QQDN) по текущей цене 20.18. Ордера обычно размещаются около 20.18 или 20.48, тогда как 6 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQDN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQDN?
Инвестирование в ProShares UltraShort Top QQQ предполагает учет годового диапазона 19.63 - 35.03 и текущей цены 20.18. Многие сравнивают -3.07% и -34.52% перед размещением ордеров на 20.18 или 20.48. Изучайте ежедневные изменения цены QQDN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Top QQQ?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Top QQQ (QQDN) за последний год составила 35.03. Акции заметно колебались в пределах 19.63 - 35.03, сравнение с 19.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Top QQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Top QQQ?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Top QQQ (QQDN) за год составила 19.63. Сравнение с текущими 20.18 и 19.63 - 35.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQDN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQDN?
В прошлом ProShares UltraShort Top QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.97 и -33.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.97
- Open
- 20.00
- Bid
- 20.18
- Ask
- 20.48
- Low
- 20.00
- High
- 20.18
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 1.05%
- Месячное изменение
- -3.07%
- 6-месячное изменение
- -34.52%
- Годовое изменение
- -33.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%