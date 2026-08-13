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QQDN: ProShares UltraShort Top QQQ

20.73 USD 0.55 (2.73%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQDN汇率已更改2.73%。当日，交易品种以低点19.90和高点20.73进行交易。

关注ProShares UltraShort Top QQQ动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QQDN股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort Top QQQ股票今天的定价为20.73。它在19.90 - 20.73范围内交易，昨天的收盘价为20.18，交易量达到7。QQDN的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Top QQQ股票是否支付股息？

ProShares UltraShort Top QQQ目前的价值为20.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.17%和USD。实时查看图表以跟踪QQDN走势。

如何购买QQDN股票？

您可以以20.73的当前价格购买ProShares UltraShort Top QQQ股票。订单通常设置在20.73或21.03附近，而7和4.17%显示市场活动。立即关注QQDN的实时图表更新。

如何投资QQDN股票？

投资ProShares UltraShort Top QQQ需要考虑年度范围19.63 - 35.03和当前价格20.73。许多人在以20.73或21.03下订单之前，会比较-0.43%和。实时查看QQDN价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Top QQQ股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort Top QQQ的最高价格是35.03。在19.63 - 35.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Top QQQ的绩效。

ProShares UltraShort Top QQQ股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort Top QQQ（QQDN）的最低价格为19.63。将其与当前的20.73和19.63 - 35.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQDN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQDN股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort Top QQQ历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.18和-32.17%中可见。

日范围
19.90 20.73
年范围
19.63 35.03
前一天收盘价
20.18
开盘价
19.90
卖价
20.73
买价
21.03
最低价
19.90
最高价
20.73
交易量
7
日变化
2.73%
月变化
-0.43%
6个月变化
-32.74%
年变化
-32.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%