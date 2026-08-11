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QQA: Invesco QQQ Income Advantage ETF
Курс QQA за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.47, а максимальная — 57.00.
Следите за динамикой Invesco QQQ Income Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQA сегодня?
Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) сегодня оценивается на уровне 56.54. Инструмент торгуется в пределах 56.47 - 57.00, вчерашнее закрытие составило 56.63, а торговый объем достиг 337. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco QQQ Income Advantage ETF?
Invesco QQQ Income Advantage ETF в настоящее время оценивается в 56.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.42% и USD. Отслеживайте движения QQA на графике в реальном времени.
Как купить акции QQA?
Вы можете купить акции Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) по текущей цене 56.54. Ордера обычно размещаются около 56.54 или 56.84, тогда как 337 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQA?
Инвестирование в Invesco QQQ Income Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 48.20 - 58.53 и текущей цены 56.54. Многие сравнивают 3.55% и 9.53% перед размещением ордеров на 56.54 или 56.84. Изучайте ежедневные изменения цены QQA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco QQQ Income Advantage ETF?
Самая высокая цена Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) за последний год составила 58.53. Акции заметно колебались в пределах 48.20 - 58.53, сравнение с 56.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco QQQ Income Advantage ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco QQQ Income Advantage ETF?
Самая низкая цена Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) за год составила 48.20. Сравнение с текущими 56.54 и 48.20 - 58.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQA?
В прошлом Invesco QQQ Income Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.63 и 8.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.63
- Open
- 56.75
- Bid
- 56.54
- Ask
- 56.84
- Low
- 56.47
- High
- 57.00
- Объем
- 337
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 3.55%
- 6-месячное изменение
- 9.53%
- Годовое изменение
- 8.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%