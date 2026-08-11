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QQA: Invesco QQQ Income Advantage ETF

56.54 USD 0.09 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QQA за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.47, а максимальная — 57.00.

Следите за динамикой Invesco QQQ Income Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQA сегодня?

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) сегодня оценивается на уровне 56.54. Инструмент торгуется в пределах 56.47 - 57.00, вчерашнее закрытие составило 56.63, а торговый объем достиг 337. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco QQQ Income Advantage ETF?

Invesco QQQ Income Advantage ETF в настоящее время оценивается в 56.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.42% и USD. Отслеживайте движения QQA на графике в реальном времени.

Как купить акции QQA?

Вы можете купить акции Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) по текущей цене 56.54. Ордера обычно размещаются около 56.54 или 56.84, тогда как 337 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQA?

Инвестирование в Invesco QQQ Income Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 48.20 - 58.53 и текущей цены 56.54. Многие сравнивают 3.55% и 9.53% перед размещением ордеров на 56.54 или 56.84. Изучайте ежедневные изменения цены QQA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco QQQ Income Advantage ETF?

Самая высокая цена Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) за последний год составила 58.53. Акции заметно колебались в пределах 48.20 - 58.53, сравнение с 56.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco QQQ Income Advantage ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco QQQ Income Advantage ETF?

Самая низкая цена Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) за год составила 48.20. Сравнение с текущими 56.54 и 48.20 - 58.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQA?

В прошлом Invesco QQQ Income Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.63 и 8.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.47 57.00
Годовой диапазон
48.20 58.53
Предыдущее закрытие
56.63
Open
56.75
Bid
56.54
Ask
56.84
Low
56.47
High
57.00
Объем
337
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
3.55%
6-месячное изменение
9.53%
Годовое изменение
8.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%