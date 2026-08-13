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QQA: Invesco QQQ Income Advantage ETF

56.35 USD 0.19 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQA汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点56.27和高点56.72进行交易。

关注Invesco QQQ Income Advantage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QQA股票今天的价格是多少？

Invesco QQQ Income Advantage ETF股票今天的定价为56.35。它在56.27 - 56.72范围内交易，昨天的收盘价为56.54，交易量达到362。QQA的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco QQQ Income Advantage ETF股票是否支付股息？

Invesco QQQ Income Advantage ETF目前的价值为56.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.05%和USD。实时查看图表以跟踪QQA走势。

如何购买QQA股票？

您可以以56.35的当前价格购买Invesco QQQ Income Advantage ETF股票。订单通常设置在56.35或56.65附近，而362和-0.58%显示市场活动。立即关注QQA的实时图表更新。

如何投资QQA股票？

投资Invesco QQQ Income Advantage ETF需要考虑年度范围48.20 - 58.53和当前价格56.35。许多人在以56.35或56.65下订单之前，会比较3.21%和。实时查看QQA价格图表，了解每日变化。

Invesco QQQ Income Advantage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco QQQ Income Advantage ETF的最高价格是58.53。在48.20 - 58.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco QQQ Income Advantage ETF的绩效。

Invesco QQQ Income Advantage ETF股票的最低价格是多少？

Invesco QQQ Income Advantage ETF（QQA）的最低价格为48.20。将其与当前的56.35和48.20 - 58.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQA股票是什么时候拆分的？

Invesco QQQ Income Advantage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.54和8.05%中可见。

日范围
56.27 56.72
年范围
48.20 58.53
前一天收盘价
56.54
开盘价
56.68
卖价
56.35
买价
56.65
最低价
56.27
最高价
56.72
交易量
362
日变化
-0.34%
月变化
3.21%
6个月变化
9.16%
年变化
8.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%