QQA: Invesco QQQ Income Advantage ETF
今日QQA汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点56.27和高点56.72进行交易。
关注Invesco QQQ Income Advantage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QQA股票今天的价格是多少？
Invesco QQQ Income Advantage ETF股票今天的定价为56.35。它在56.27 - 56.72范围内交易，昨天的收盘价为56.54，交易量达到362。QQA的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco QQQ Income Advantage ETF股票是否支付股息？
Invesco QQQ Income Advantage ETF目前的价值为56.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.05%和USD。实时查看图表以跟踪QQA走势。
如何购买QQA股票？
您可以以56.35的当前价格购买Invesco QQQ Income Advantage ETF股票。订单通常设置在56.35或56.65附近，而362和-0.58%显示市场活动。立即关注QQA的实时图表更新。
如何投资QQA股票？
投资Invesco QQQ Income Advantage ETF需要考虑年度范围48.20 - 58.53和当前价格56.35。许多人在以56.35或56.65下订单之前，会比较3.21%和。实时查看QQA价格图表，了解每日变化。
Invesco QQQ Income Advantage ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco QQQ Income Advantage ETF的最高价格是58.53。在48.20 - 58.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco QQQ Income Advantage ETF的绩效。
Invesco QQQ Income Advantage ETF股票的最低价格是多少？
Invesco QQQ Income Advantage ETF（QQA）的最低价格为48.20。将其与当前的56.35和48.20 - 58.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQA股票是什么时候拆分的？
Invesco QQQ Income Advantage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.54和8.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.54
- 开盘价
- 56.68
- 卖价
- 56.35
- 买价
- 56.65
- 最低价
- 56.27
- 最高价
- 56.72
- 交易量
- 362
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- 3.21%
- 6个月变化
- 9.16%
- 年变化
- 8.05%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%