Курс QPUX за сегодня изменился на -5.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.74, а максимальная — 20.10.

Следите за динамикой Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.