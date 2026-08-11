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QPUX: Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF
Курс QPUX за сегодня изменился на -5.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.74, а максимальная — 20.10.
Следите за динамикой Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QPUX сегодня?
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) сегодня оценивается на уровне 18.94. Инструмент торгуется в пределах 18.74 - 20.10, вчерашнее закрытие составило 20.02, а торговый объем достиг 150. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QPUX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF?
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF в настоящее время оценивается в 18.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.35% и USD. Отслеживайте движения QPUX на графике в реальном времени.
Как купить акции QPUX?
Вы можете купить акции Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) по текущей цене 18.94. Ордера обычно размещаются около 18.94 или 19.24, тогда как 150 и -3.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QPUX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QPUX?
Инвестирование в Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF предполагает учет годового диапазона 5.60 - 89.61 и текущей цены 18.94. Многие сравнивают 28.84% и 142.82% перед размещением ордеров на 18.94 или 19.24. Изучайте ежедневные изменения цены QPUX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF?
Самая высокая цена Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) за последний год составила 89.61. Акции заметно колебались в пределах 5.60 - 89.61, сравнение с 20.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF?
Самая низкая цена Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) за год составила 5.60. Сравнение с текущими 18.94 и 5.60 - 89.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QPUX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QPUX?
В прошлом Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.02 и 8.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.02
- Open
- 19.54
- Bid
- 18.94
- Ask
- 19.24
- Low
- 18.74
- High
- 20.10
- Объем
- 150
- Дневное изменение
- -5.39%
- Месячное изменение
- 28.84%
- 6-месячное изменение
- 142.82%
- Годовое изменение
- 8.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%