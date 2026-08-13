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QPUX: Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF

19.53 USD 0.59 (3.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QPUX汇率已更改3.12%。当日，交易品种以低点18.44和高点19.78进行交易。

关注Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QPUX股票今天的价格是多少？

Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF股票今天的定价为19.53。它在18.44 - 19.78范围内交易，昨天的收盘价为18.94，交易量达到193。QPUX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF股票是否支付股息？

Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF目前的价值为19.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.73%和USD。实时查看图表以跟踪QPUX走势。

如何购买QPUX股票？

您可以以19.53的当前价格购买Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF股票。订单通常设置在19.53或19.83附近，而193和1.09%显示市场活动。立即关注QPUX的实时图表更新。

如何投资QPUX股票？

投资Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF需要考虑年度范围5.60 - 89.61和当前价格19.53。许多人在以19.53或19.83下订单之前，会比较32.86%和。实时查看QPUX价格图表，了解每日变化。

Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF的最高价格是89.61。在5.60 - 89.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF的绩效。

Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF股票的最低价格是多少？

Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF（QPUX）的最低价格为5.60。将其与当前的19.53和5.60 - 89.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QPUX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QPUX股票是什么时候拆分的？

Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.94和11.73%中可见。

日范围
18.44 19.78
年范围
5.60 89.61
前一天收盘价
18.94
开盘价
19.32
卖价
19.53
买价
19.83
最低价
18.44
最高价
19.78
交易量
193
日变化
3.12%
月变化
32.86%
6个月变化
150.38%
年变化
11.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%