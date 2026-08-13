QPUX股票今天的价格是多少？ Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF股票今天的定价为19.53。它在18.44 - 19.78范围内交易，昨天的收盘价为18.94，交易量达到193。QPUX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF股票是否支付股息？ Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF目前的价值为19.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.73%和USD。实时查看图表以跟踪QPUX走势。

如何购买QPUX股票？ 您可以以19.53的当前价格购买Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF股票。订单通常设置在19.53或19.83附近，而193和1.09%显示市场活动。立即关注QPUX的实时图表更新。

如何投资QPUX股票？ 投资Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF需要考虑年度范围5.60 - 89.61和当前价格19.53。许多人在以19.53或19.83下订单之前，会比较32.86%和。实时查看QPUX价格图表，了解每日变化。

Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF的最高价格是89.61。在5.60 - 89.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF的绩效。

Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF股票的最低价格是多少？ Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF（QPUX）的最低价格为5.60。将其与当前的19.53和5.60 - 89.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QPUX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。