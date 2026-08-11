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QMNV: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November

25.39 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QMNV за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.36, а максимальная — 25.39.

Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QMNV сегодня?

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) сегодня оценивается на уровне 25.39. Инструмент торгуется в пределах 25.36 - 25.39, вчерашнее закрытие составило 25.34, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMNV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November?

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 25.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.43% и USD. Отслеживайте движения QMNV на графике в реальном времени.

Как купить акции QMNV?

Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) по текущей цене 25.39. Ордера обычно размещаются около 25.39 или 25.69, тогда как 5 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMNV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QMNV?

Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 22.31 - 25.39 и текущей цены 25.39. Многие сравнивают 1.64% и 8.88% перед размещением ордеров на 25.39 или 25.69. Изучайте ежедневные изменения цены QMNV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November?

Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) за последний год составила 25.39. Акции заметно колебались в пределах 22.31 - 25.39, сравнение с 25.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November?

Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) за год составила 22.31. Сравнение с текущими 25.39 и 22.31 - 25.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMNV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QMNV?

В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.34 и 9.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.36 25.39
Годовой диапазон
22.31 25.39
Предыдущее закрытие
25.34
Open
25.36
Bid
25.39
Ask
25.69
Low
25.36
High
25.39
Объем
5
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
8.88%
Годовое изменение
9.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%