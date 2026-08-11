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QMNV: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
Курс QMNV за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.36, а максимальная — 25.39.
Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QMNV сегодня?
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) сегодня оценивается на уровне 25.39. Инструмент торгуется в пределах 25.36 - 25.39, вчерашнее закрытие составило 25.34, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMNV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November?
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 25.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.43% и USD. Отслеживайте движения QMNV на графике в реальном времени.
Как купить акции QMNV?
Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) по текущей цене 25.39. Ордера обычно размещаются около 25.39 или 25.69, тогда как 5 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMNV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QMNV?
Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 22.31 - 25.39 и текущей цены 25.39. Многие сравнивают 1.64% и 8.88% перед размещением ордеров на 25.39 или 25.69. Изучайте ежедневные изменения цены QMNV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November?
Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) за последний год составила 25.39. Акции заметно колебались в пределах 22.31 - 25.39, сравнение с 25.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November?
Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) за год составила 22.31. Сравнение с текущими 25.39 и 22.31 - 25.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMNV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QMNV?
В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.34 и 9.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.34
- Open
- 25.36
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Low
- 25.36
- High
- 25.39
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- 8.88%
- Годовое изменение
- 9.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%