报价部分
货币 / QMNV
回到股票

QMNV: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November

25.34 USD 0.05 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QMNV汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点25.34和高点25.36进行交易。

关注FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QMNV股票今天的价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November股票今天的定价为25.34。它在25.34 - 25.36范围内交易，昨天的收盘价为25.39，交易量达到6。QMNV的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November股票是否支付股息？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November目前的价值为25.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.22%和USD。实时查看图表以跟踪QMNV走势。

如何购买QMNV股票？

您可以以25.34的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November股票。订单通常设置在25.34或25.64附近，而6和-0.08%显示市场活动。立即关注QMNV的实时图表更新。

如何投资QMNV股票？

投资FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November需要考虑年度范围22.31 - 25.39和当前价格25.34。许多人在以25.34或25.64下订单之前，会比较1.44%和。实时查看QMNV价格图表，了解每日变化。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November的最高价格是25.39。在22.31 - 25.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November的绩效。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November（QMNV）的最低价格为22.31。将其与当前的25.34和22.31 - 25.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMNV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QMNV股票是什么时候拆分的？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.39和9.22%中可见。

日范围
25.34 25.36
年范围
22.31 25.39
前一天收盘价
25.39
开盘价
25.36
卖价
25.34
买价
25.64
最低价
25.34
最高价
25.36
交易量
6
日变化
-0.20%
月变化
1.44%
6个月变化
8.66%
年变化
9.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%