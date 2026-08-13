QMNV: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
今日QMNV汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点25.34和高点25.36进行交易。
关注FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
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- H4
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常见问题解答
QMNV股票今天的价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November股票今天的定价为25.34。它在25.34 - 25.36范围内交易，昨天的收盘价为25.39，交易量达到6。QMNV的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November股票是否支付股息？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November目前的价值为25.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.22%和USD。实时查看图表以跟踪QMNV走势。
如何购买QMNV股票？
您可以以25.34的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November股票。订单通常设置在25.34或25.64附近，而6和-0.08%显示市场活动。立即关注QMNV的实时图表更新。
如何投资QMNV股票？
投资FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November需要考虑年度范围22.31 - 25.39和当前价格25.34。许多人在以25.34或25.64下订单之前，会比较1.44%和。实时查看QMNV价格图表，了解每日变化。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November的最高价格是25.39。在22.31 - 25.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November的绩效。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November（QMNV）的最低价格为22.31。将其与当前的25.34和22.31 - 25.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMNV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QMNV股票是什么时候拆分的？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.39和9.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.39
- 开盘价
- 25.36
- 卖价
- 25.34
- 买价
- 25.64
- 最低价
- 25.34
- 最高价
- 25.36
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 1.44%
- 6个月变化
- 8.66%
- 年变化
- 9.22%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%