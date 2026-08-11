- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QMMY: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
Курс QMMY за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.44, а максимальная — 26.51.
Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QMMY сегодня?
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) сегодня оценивается на уровне 26.44. Инструмент торгуется в пределах 26.44 - 26.51, вчерашнее закрытие составило 26.46, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMMY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May?
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 26.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.44% и USD. Отслеживайте движения QMMY на графике в реальном времени.
Как купить акции QMMY?
Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) по текущей цене 26.44. Ордера обычно размещаются около 26.44 или 26.74, тогда как 5 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMMY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QMMY?
Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 24.30 - 26.62 и текущей цены 26.44. Многие сравнивают 2.16% и 5.19% перед размещением ордеров на 26.44 или 26.74. Изучайте ежедневные изменения цены QMMY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May?
Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) за последний год составила 26.62. Акции заметно колебались в пределах 24.30 - 26.62, сравнение с 26.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May?
Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) за год составила 24.30. Сравнение с текущими 26.44 и 24.30 - 26.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMMY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QMMY?
В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.46 и 5.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.46
- Open
- 26.51
- Bid
- 26.44
- Ask
- 26.74
- Low
- 26.44
- High
- 26.51
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 2.16%
- 6-месячное изменение
- 5.19%
- Годовое изменение
- 5.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%