Курс QMMY за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.44, а максимальная — 26.51.

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