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QMMY: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May

26.44 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QMMY за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.44, а максимальная — 26.51.

Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QMMY сегодня?

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) сегодня оценивается на уровне 26.44. Инструмент торгуется в пределах 26.44 - 26.51, вчерашнее закрытие составило 26.46, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMMY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May?

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 26.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.44% и USD. Отслеживайте движения QMMY на графике в реальном времени.

Как купить акции QMMY?

Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) по текущей цене 26.44. Ордера обычно размещаются около 26.44 или 26.74, тогда как 5 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMMY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QMMY?

Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 24.30 - 26.62 и текущей цены 26.44. Многие сравнивают 2.16% и 5.19% перед размещением ордеров на 26.44 или 26.74. Изучайте ежедневные изменения цены QMMY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May?

Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) за последний год составила 26.62. Акции заметно колебались в пределах 24.30 - 26.62, сравнение с 26.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May?

Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) за год составила 24.30. Сравнение с текущими 26.44 и 24.30 - 26.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMMY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QMMY?

В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.46 и 5.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.44 26.51
Годовой диапазон
24.30 26.62
Предыдущее закрытие
26.46
Open
26.51
Bid
26.44
Ask
26.74
Low
26.44
High
26.51
Объем
5
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
2.16%
6-месячное изменение
5.19%
Годовое изменение
5.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%