QMMY: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
今日QMMY汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点26.37和高点26.49进行交易。
关注FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QMMY股票今天的价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May股票今天的定价为26.38。它在26.37 - 26.49范围内交易，昨天的收盘价为26.44，交易量达到11。QMMY的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May股票是否支付股息？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May目前的价值为26.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.20%和USD。实时查看图表以跟踪QMMY走势。
如何购买QMMY股票？
您可以以26.38的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May股票。订单通常设置在26.38或26.68附近，而11和-0.26%显示市场活动。立即关注QMMY的实时图表更新。
如何投资QMMY股票？
投资FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May需要考虑年度范围24.30 - 26.62和当前价格26.38。许多人在以26.38或26.68下订单之前，会比较1.93%和。实时查看QMMY价格图表，了解每日变化。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的最高价格是26.62。在24.30 - 26.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的绩效。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May（QMMY）的最低价格为24.30。将其与当前的26.38和24.30 - 26.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QMMY股票是什么时候拆分的？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.44和5.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.44
- 开盘价
- 26.45
- 卖价
- 26.38
- 买价
- 26.68
- 最低价
- 26.37
- 最高价
- 26.49
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 1.93%
- 6个月变化
- 4.95%
- 年变化
- 5.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%