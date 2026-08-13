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QMMY: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May

26.38 USD 0.06 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QMMY汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点26.37和高点26.49进行交易。

关注FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QMMY股票今天的价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May股票今天的定价为26.38。它在26.37 - 26.49范围内交易，昨天的收盘价为26.44，交易量达到11。QMMY的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May股票是否支付股息？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May目前的价值为26.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.20%和USD。实时查看图表以跟踪QMMY走势。

如何购买QMMY股票？

您可以以26.38的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May股票。订单通常设置在26.38或26.68附近，而11和-0.26%显示市场活动。立即关注QMMY的实时图表更新。

如何投资QMMY股票？

投资FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May需要考虑年度范围24.30 - 26.62和当前价格26.38。许多人在以26.38或26.68下订单之前，会比较1.93%和。实时查看QMMY价格图表，了解每日变化。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的最高价格是26.62。在24.30 - 26.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的绩效。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May（QMMY）的最低价格为24.30。将其与当前的26.38和24.30 - 26.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QMMY股票是什么时候拆分的？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.44和5.20%中可见。

日范围
26.37 26.49
年范围
24.30 26.62
前一天收盘价
26.44
开盘价
26.45
卖价
26.38
买价
26.68
最低价
26.37
最高价
26.49
交易量
11
日变化
-0.23%
月变化
1.93%
6个月变化
4.95%
年变化
5.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%