Курс QMID за сегодня изменился на 5.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.63, а максимальная — 30.65.

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