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QMID: WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
Курс QMID за сегодня изменился на 5.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.63, а максимальная — 30.65.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QMID сегодня?
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) сегодня оценивается на уровне 30.65. Инструмент торгуется в пределах 30.63 - 30.65, вчерашнее закрытие составило 29.00, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMID в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund?
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund в настоящее время оценивается в 30.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.54% и USD. Отслеживайте движения QMID на графике в реальном времени.
Как купить акции QMID?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) по текущей цене 30.65. Ордера обычно размещаются около 30.65 или 30.95, тогда как 3 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMID на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QMID?
Инвестирование в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund предполагает учет годового диапазона 26.48 - 30.65 и текущей цены 30.65. Многие сравнивают 0.07% и 5.18% перед размещением ордеров на 30.65 или 30.95. Изучайте ежедневные изменения цены QMID на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) за последний год составила 30.65. Акции заметно колебались в пределах 26.48 - 30.65, сравнение с 29.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) за год составила 26.48. Сравнение с текущими 30.65 и 26.48 - 30.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMID во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QMID?
В прошлом WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.00 и 7.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.00
- Open
- 30.63
- Bid
- 30.65
- Ask
- 30.95
- Low
- 30.63
- High
- 30.65
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 5.69%
- Месячное изменение
- 0.07%
- 6-месячное изменение
- 5.18%
- Годовое изменение
- 7.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%