QMID: WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
今日QMID汇率已更改5.69%。当日，交易品种以低点30.63和高点30.65进行交易。
关注WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QMID新闻
常见问题解答
QMID股票今天的价格是多少？
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund股票今天的定价为30.65。它在30.63 - 30.65范围内交易，昨天的收盘价为29.00，交易量达到3。QMID的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund股票是否支付股息？
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund目前的价值为30.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.54%和USD。实时查看图表以跟踪QMID走势。
如何购买QMID股票？
您可以以30.65的当前价格购买WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund股票。订单通常设置在30.65或30.95附近，而3和0.07%显示市场活动。立即关注QMID的实时图表更新。
如何投资QMID股票？
投资WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund需要考虑年度范围26.48 - 30.65和当前价格30.65。许多人在以30.65或30.95下订单之前，会比较0.07%和。实时查看QMID价格图表，了解每日变化。
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund的最高价格是30.65。在26.48 - 30.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund的绩效。
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund（QMID）的最低价格为26.48。将其与当前的30.65和26.48 - 30.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMID在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QMID股票是什么时候拆分的？
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.00和7.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.00
- 开盘价
- 30.63
- 卖价
- 30.65
- 买价
- 30.95
- 最低价
- 30.63
- 最高价
- 30.65
- 交易量
- 3
- 日变化
- 5.69%
- 月变化
- 0.07%
- 6个月变化
- 5.18%
- 年变化
- 7.54%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%