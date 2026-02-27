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QMID: WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

30.65 USD 1.65 (5.69%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QMID汇率已更改5.69%。当日，交易品种以低点30.63和高点30.65进行交易。

关注WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QMID新闻

常见问题解答

QMID股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund股票今天的定价为30.65。它在30.63 - 30.65范围内交易，昨天的收盘价为29.00，交易量达到3。QMID的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund目前的价值为30.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.54%和USD。实时查看图表以跟踪QMID走势。

如何购买QMID股票？

您可以以30.65的当前价格购买WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund股票。订单通常设置在30.65或30.95附近，而3和0.07%显示市场活动。立即关注QMID的实时图表更新。

如何投资QMID股票？

投资WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund需要考虑年度范围26.48 - 30.65和当前价格30.65。许多人在以30.65或30.95下订单之前，会比较0.07%和。实时查看QMID价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund的最高价格是30.65。在26.48 - 30.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund的绩效。

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund（QMID）的最低价格为26.48。将其与当前的30.65和26.48 - 30.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMID在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QMID股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.00和7.54%中可见。

日范围
30.63 30.65
年范围
26.48 30.65
前一天收盘价
29.00
开盘价
30.63
卖价
30.65
买价
30.95
最低价
30.63
最高价
30.65
交易量
3
日变化
5.69%
月变化
0.07%
6个月变化
5.18%
年变化
7.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%