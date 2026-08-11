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QMFE: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
Курс QMFE за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.50, а максимальная — 24.50.
Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QMFE сегодня?
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) сегодня оценивается на уровне 24.50. Инструмент торгуется в пределах 24.50 - 24.50, вчерашнее закрытие составило 24.41, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMFE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February?
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 24.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.46% и USD. Отслеживайте движения QMFE на графике в реальном времени.
Как купить акции QMFE?
Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) по текущей цене 24.50. Ордера обычно размещаются около 24.50 или 24.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMFE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QMFE?
Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 21.73 - 24.50 и текущей цены 24.50. Многие сравнивают 1.03% и 8.02% перед размещением ордеров на 24.50 или 24.80. Изучайте ежедневные изменения цены QMFE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February?
Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) за последний год составила 24.50. Акции заметно колебались в пределах 21.73 - 24.50, сравнение с 24.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February?
Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) за год составила 21.73. Сравнение с текущими 24.50 и 21.73 - 24.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMFE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QMFE?
В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.41 и 8.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.41
- Open
- 24.50
- Bid
- 24.50
- Ask
- 24.80
- Low
- 24.50
- High
- 24.50
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 8.02%
- Годовое изменение
- 8.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%