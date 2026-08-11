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QMFE: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February

24.50 USD 0.09 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QMFE за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.50, а максимальная — 24.50.

Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QMFE сегодня?

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) сегодня оценивается на уровне 24.50. Инструмент торгуется в пределах 24.50 - 24.50, вчерашнее закрытие составило 24.41, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMFE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February?

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 24.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.46% и USD. Отслеживайте движения QMFE на графике в реальном времени.

Как купить акции QMFE?

Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) по текущей цене 24.50. Ордера обычно размещаются около 24.50 или 24.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMFE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QMFE?

Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 21.73 - 24.50 и текущей цены 24.50. Многие сравнивают 1.03% и 8.02% перед размещением ордеров на 24.50 или 24.80. Изучайте ежедневные изменения цены QMFE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February?

Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) за последний год составила 24.50. Акции заметно колебались в пределах 21.73 - 24.50, сравнение с 24.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February?

Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) за год составила 21.73. Сравнение с текущими 24.50 и 21.73 - 24.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMFE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QMFE?

В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.41 и 8.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.50 24.50
Годовой диапазон
21.73 24.50
Предыдущее закрытие
24.41
Open
24.50
Bid
24.50
Ask
24.80
Low
24.50
High
24.50
Объем
1
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
1.03%
6-месячное изменение
8.02%
Годовое изменение
8.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%