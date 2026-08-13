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QMFE: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February

24.49 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QMFE汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.48和高点24.49进行交易。

关注FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QMFE股票今天的价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February股票今天的定价为24.49。它在24.48 - 24.49范围内交易，昨天的收盘价为24.50，交易量达到5。QMFE的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February股票是否支付股息？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February目前的价值为24.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.41%和USD。实时查看图表以跟踪QMFE走势。

如何购买QMFE股票？

您可以以24.49的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February股票。订单通常设置在24.49或24.79附近，而5和0.04%显示市场活动。立即关注QMFE的实时图表更新。

如何投资QMFE股票？

投资FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February需要考虑年度范围21.73 - 24.50和当前价格24.49。许多人在以24.49或24.79下订单之前，会比较0.99%和。实时查看QMFE价格图表，了解每日变化。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February的最高价格是24.50。在21.73 - 24.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February的绩效。

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February（QMFE）的最低价格为21.73。将其与当前的24.49和21.73 - 24.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMFE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QMFE股票是什么时候拆分的？

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.50和8.41%中可见。

日范围
24.48 24.49
年范围
21.73 24.50
前一天收盘价
24.50
开盘价
24.48
卖价
24.49
买价
24.79
最低价
24.48
最高价
24.49
交易量
5
日变化
-0.04%
月变化
0.99%
6个月变化
7.98%
年变化
8.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%