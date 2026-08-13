QMFE: FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
今日QMFE汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.48和高点24.49进行交易。
关注FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
QMFE股票今天的价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February股票今天的定价为24.49。它在24.48 - 24.49范围内交易，昨天的收盘价为24.50，交易量达到5。QMFE的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February股票是否支付股息？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February目前的价值为24.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.41%和USD。实时查看图表以跟踪QMFE走势。
如何购买QMFE股票？
您可以以24.49的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February股票。订单通常设置在24.49或24.79附近，而5和0.04%显示市场活动。立即关注QMFE的实时图表更新。
如何投资QMFE股票？
投资FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February需要考虑年度范围21.73 - 24.50和当前价格24.49。许多人在以24.49或24.79下订单之前，会比较0.99%和。实时查看QMFE价格图表，了解每日变化。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February的最高价格是24.50。在21.73 - 24.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February的绩效。
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February（QMFE）的最低价格为21.73。将其与当前的24.49和21.73 - 24.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMFE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QMFE股票是什么时候拆分的？
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.50和8.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.50
- 开盘价
- 24.48
- 卖价
- 24.49
- 买价
- 24.79
- 最低价
- 24.48
- 最高价
- 24.49
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.99%
- 6个月变化
- 7.98%
- 年变化
- 8.41%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%