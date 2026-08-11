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QMAR: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

37.60 USD 0.07 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QMAR за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.56, а максимальная — 37.66.

Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QMAR сегодня?

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) сегодня оценивается на уровне 37.60. Инструмент торгуется в пределах 37.56 - 37.66, вчерашнее закрытие составило 37.67, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March?

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 37.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.55% и USD. Отслеживайте движения QMAR на графике в реальном времени.

Как купить акции QMAR?

Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) по текущей цене 37.60. Ордера обычно размещаются около 37.60 или 37.90, тогда как 13 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QMAR?

Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 31.41 - 37.67 и текущей цены 37.60. Многие сравнивают 1.81% и 12.88% перед размещением ордеров на 37.60 или 37.90. Изучайте ежедневные изменения цены QMAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March?

Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) за последний год составила 37.67. Акции заметно колебались в пределах 31.41 - 37.67, сравнение с 37.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March?

Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) за год составила 31.41. Сравнение с текущими 37.60 и 31.41 - 37.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QMAR?

В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.67 и 19.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.56 37.66
Годовой диапазон
31.41 37.67
Предыдущее закрытие
37.67
Open
37.56
Bid
37.60
Ask
37.90
Low
37.56
High
37.66
Объем
13
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
1.81%
6-месячное изменение
12.88%
Годовое изменение
19.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%