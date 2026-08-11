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QMAR: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
Курс QMAR за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.56, а максимальная — 37.66.
Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QMAR сегодня?
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) сегодня оценивается на уровне 37.60. Инструмент торгуется в пределах 37.56 - 37.66, вчерашнее закрытие составило 37.67, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QMAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March?
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 37.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.55% и USD. Отслеживайте движения QMAR на графике в реальном времени.
Как купить акции QMAR?
Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) по текущей цене 37.60. Ордера обычно размещаются около 37.60 или 37.90, тогда как 13 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QMAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QMAR?
Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 31.41 - 37.67 и текущей цены 37.60. Многие сравнивают 1.81% и 12.88% перед размещением ордеров на 37.60 или 37.90. Изучайте ежедневные изменения цены QMAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March?
Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) за последний год составила 37.67. Акции заметно колебались в пределах 31.41 - 37.67, сравнение с 37.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March?
Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) за год составила 31.41. Сравнение с текущими 37.60 и 31.41 - 37.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QMAR?
В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.67 и 19.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.67
- Open
- 37.56
- Bid
- 37.60
- Ask
- 37.90
- Low
- 37.56
- High
- 37.66
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 1.81%
- 6-месячное изменение
- 12.88%
- Годовое изменение
- 19.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%