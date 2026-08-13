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QMAR: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

37.56 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QMAR汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点37.54和高点37.61进行交易。

关注FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QMAR股票今天的价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March股票今天的定价为37.56。它在37.54 - 37.61范围内交易，昨天的收盘价为37.60，交易量达到13。QMAR的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March股票是否支付股息？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March目前的价值为37.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.43%和USD。实时查看图表以跟踪QMAR走势。

如何购买QMAR股票？

您可以以37.56的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March股票。订单通常设置在37.56或37.86附近，而13和-0.05%显示市场活动。立即关注QMAR的实时图表更新。

如何投资QMAR股票？

投资FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March需要考虑年度范围31.41 - 37.67和当前价格37.56。许多人在以37.56或37.86下订单之前，会比较1.71%和。实时查看QMAR价格图表，了解每日变化。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March的最高价格是37.67。在31.41 - 37.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March的绩效。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March股票的最低价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March（QMAR）的最低价格为31.41。将其与当前的37.56和31.41 - 37.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QMAR股票是什么时候拆分的？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.60和19.43%中可见。

日范围
37.54 37.61
年范围
31.41 37.67
前一天收盘价
37.60
开盘价
37.58
卖价
37.56
买价
37.86
最低价
37.54
最高价
37.61
交易量
13
日变化
-0.11%
月变化
1.71%
6个月变化
12.76%
年变化
19.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%