QMAR: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
今日QMAR汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点37.54和高点37.61进行交易。
关注FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QMAR股票今天的价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March股票今天的定价为37.56。它在37.54 - 37.61范围内交易，昨天的收盘价为37.60，交易量达到13。QMAR的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March股票是否支付股息？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March目前的价值为37.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.43%和USD。实时查看图表以跟踪QMAR走势。
如何购买QMAR股票？
您可以以37.56的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March股票。订单通常设置在37.56或37.86附近，而13和-0.05%显示市场活动。立即关注QMAR的实时图表更新。
如何投资QMAR股票？
投资FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March需要考虑年度范围31.41 - 37.67和当前价格37.56。许多人在以37.56或37.86下订单之前，会比较1.71%和。实时查看QMAR价格图表，了解每日变化。
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March的最高价格是37.67。在31.41 - 37.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March的绩效。
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March股票的最低价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March（QMAR）的最低价格为31.41。将其与当前的37.56和31.41 - 37.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QMAR股票是什么时候拆分的？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.60和19.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.60
- 开盘价
- 37.58
- 卖价
- 37.56
- 买价
- 37.86
- 最低价
- 37.54
- 最高价
- 37.61
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 1.71%
- 6个月变化
- 12.76%
- 年变化
- 19.43%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%