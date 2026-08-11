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QLVE: FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
Курс QLVE за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.19, а максимальная — 33.19.
Следите за динамикой FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QLVE сегодня?
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) сегодня оценивается на уровне 33.19. Инструмент торгуется в пределах 33.19 - 33.19, вчерашнее закрытие составило 33.15, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLVE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund?
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund в настоящее время оценивается в 33.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.40% и USD. Отслеживайте движения QLVE на графике в реальном времени.
Как купить акции QLVE?
Вы можете купить акции FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) по текущей цене 33.19. Ордера обычно размещаются около 33.19 или 33.49, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLVE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QLVE?
Инвестирование в FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund предполагает учет годового диапазона 28.16 - 35.03 и текущей цены 33.19. Многие сравнивают 1.13% и 5.30% перед размещением ордеров на 33.19 или 33.49. Изучайте ежедневные изменения цены QLVE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund?
Самая высокая цена FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) за последний год составила 35.03. Акции заметно колебались в пределах 28.16 - 35.03, сравнение с 33.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund?
Самая низкая цена FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) за год составила 28.16. Сравнение с текущими 33.19 и 28.16 - 35.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLVE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QLVE?
В прошлом FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.15 и 15.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.15
- Open
- 33.19
- Bid
- 33.19
- Ask
- 33.49
- Low
- 33.19
- High
- 33.19
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 1.13%
- 6-месячное изменение
- 5.30%
- Годовое изменение
- 15.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%