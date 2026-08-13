QLVE: FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
今日QLVE汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点33.19和高点33.19进行交易。
关注FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QLVE股票今天的价格是多少？
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund股票今天的定价为33.19。它在33.19 - 33.19范围内交易，昨天的收盘价为33.15，交易量达到2。QLVE的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund股票是否支付股息？
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund目前的价值为33.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.40%和USD。实时查看图表以跟踪QLVE走势。
如何购买QLVE股票？
您可以以33.19的当前价格购买FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund股票。订单通常设置在33.19或33.49附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注QLVE的实时图表更新。
如何投资QLVE股票？
投资FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund需要考虑年度范围28.16 - 35.03和当前价格33.19。许多人在以33.19或33.49下订单之前，会比较1.13%和。实时查看QLVE价格图表，了解每日变化。
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund的最高价格是35.03。在28.16 - 35.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund的绩效。
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund（QLVE）的最低价格为28.16。将其与当前的33.19和28.16 - 35.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QLVE股票是什么时候拆分的？
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.15和15.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.15
- 开盘价
- 33.19
- 卖价
- 33.19
- 买价
- 33.49
- 最低价
- 33.19
- 最高价
- 33.19
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 1.13%
- 6个月变化
- 5.30%
- 年变化
- 15.40%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%