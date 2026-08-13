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QLVE: FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

33.19 USD 0.04 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QLVE汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点33.19和高点33.19进行交易。

关注FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QLVE股票今天的价格是多少？

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund股票今天的定价为33.19。它在33.19 - 33.19范围内交易，昨天的收盘价为33.15，交易量达到2。QLVE的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund股票是否支付股息？

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund目前的价值为33.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.40%和USD。实时查看图表以跟踪QLVE走势。

如何购买QLVE股票？

您可以以33.19的当前价格购买FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund股票。订单通常设置在33.19或33.49附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注QLVE的实时图表更新。

如何投资QLVE股票？

投资FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund需要考虑年度范围28.16 - 35.03和当前价格33.19。许多人在以33.19或33.49下订单之前，会比较1.13%和。实时查看QLVE价格图表，了解每日变化。

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund的最高价格是35.03。在28.16 - 35.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund的绩效。

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund（QLVE）的最低价格为28.16。将其与当前的33.19和28.16 - 35.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QLVE股票是什么时候拆分的？

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.15和15.40%中可见。

日范围
33.19 33.19
年范围
28.16 35.03
前一天收盘价
33.15
开盘价
33.19
卖价
33.19
买价
33.49
最低价
33.19
最高价
33.19
交易量
2
日变化
0.12%
月变化
1.13%
6个月变化
5.30%
年变化
15.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%