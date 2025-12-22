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QLVD: FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index

34.06 USD 0.19 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QLVD за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.06, а максимальная — 34.16.

Следите за динамикой FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QLVD сегодня?

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index (QLVD) сегодня оценивается на уровне 34.06. Инструмент торгуется в пределах 34.06 - 34.16, вчерашнее закрытие составило 34.25, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLVD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index?

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index в настоящее время оценивается в 34.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.27% и USD. Отслеживайте движения QLVD на графике в реальном времени.

Как купить акции QLVD?

Вы можете купить акции FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index (QLVD) по текущей цене 34.06. Ордера обычно размещаются около 34.06 или 34.36, тогда как 3 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLVD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QLVD?

Инвестирование в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index предполагает учет годового диапазона 30.51 - 34.94 и текущей цены 34.06. Многие сравнивают -0.55% и -0.76% перед размещением ордеров на 34.06 или 34.36. Изучайте ежедневные изменения цены QLVD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index?

Самая высокая цена FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index (QLVD) за последний год составила 34.94. Акции заметно колебались в пределах 30.51 - 34.94, сравнение с 34.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index?

Самая низкая цена FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index (QLVD) за год составила 30.51. Сравнение с текущими 34.06 и 30.51 - 34.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLVD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QLVD?

В прошлом FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.25 и 9.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.06 34.16
Годовой диапазон
30.51 34.94
Предыдущее закрытие
34.25
Open
34.16
Bid
34.06
Ask
34.36
Low
34.06
High
34.16
Объем
3
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
-0.55%
6-месячное изменение
-0.76%
Годовое изменение
9.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%