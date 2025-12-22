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QLVD: FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index
Курс QLVD за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.06, а максимальная — 34.16.
Следите за динамикой FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QLVD сегодня?
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index (QLVD) сегодня оценивается на уровне 34.06. Инструмент торгуется в пределах 34.06 - 34.16, вчерашнее закрытие составило 34.25, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLVD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index?
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index в настоящее время оценивается в 34.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.27% и USD. Отслеживайте движения QLVD на графике в реальном времени.
Как купить акции QLVD?
Вы можете купить акции FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index (QLVD) по текущей цене 34.06. Ордера обычно размещаются около 34.06 или 34.36, тогда как 3 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLVD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QLVD?
Инвестирование в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index предполагает учет годового диапазона 30.51 - 34.94 и текущей цены 34.06. Многие сравнивают -0.55% и -0.76% перед размещением ордеров на 34.06 или 34.36. Изучайте ежедневные изменения цены QLVD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index?
Самая высокая цена FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index (QLVD) за последний год составила 34.94. Акции заметно колебались в пределах 30.51 - 34.94, сравнение с 34.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index?
Самая низкая цена FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index (QLVD) за год составила 30.51. Сравнение с текущими 34.06 и 30.51 - 34.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLVD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QLVD?
В прошлом FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.25 и 9.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.25
- Open
- 34.16
- Bid
- 34.06
- Ask
- 34.36
- Low
- 34.06
- High
- 34.16
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- -0.55%
- 6-месячное изменение
- -0.76%
- Годовое изменение
- 9.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%