报价部分
货币 / QLVD
回到股票

QLVD: FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index

34.06 USD 0.19 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QLVD汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点34.06和高点34.16进行交易。

关注FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QLVD新闻

常见问题解答

QLVD股票今天的价格是多少？

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index股票今天的定价为34.06。它在34.06 - 34.16范围内交易，昨天的收盘价为34.25，交易量达到3。QLVD的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index股票是否支付股息？

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index目前的价值为34.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.27%和USD。实时查看图表以跟踪QLVD走势。

如何购买QLVD股票？

您可以以34.06的当前价格购买FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index股票。订单通常设置在34.06或34.36附近，而3和-0.29%显示市场活动。立即关注QLVD的实时图表更新。

如何投资QLVD股票？

投资FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index需要考虑年度范围30.51 - 34.94和当前价格34.06。许多人在以34.06或34.36下订单之前，会比较-0.55%和。实时查看QLVD价格图表，了解每日变化。

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index的最高价格是34.94。在30.51 - 34.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index的绩效。

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index股票的最低价格是多少？

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index（QLVD）的最低价格为30.51。将其与当前的34.06和30.51 - 34.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLVD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QLVD股票是什么时候拆分的？

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.25和9.27%中可见。

日范围
34.06 34.16
年范围
30.51 34.94
前一天收盘价
34.25
开盘价
34.16
卖价
34.06
买价
34.36
最低价
34.06
最高价
34.16
交易量
3
日变化
-0.55%
月变化
-0.55%
6个月变化
-0.76%
年变化
9.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%