QLVD: FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index
今日QLVD汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点34.06和高点34.16进行交易。
关注FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QLVD股票今天的价格是多少？
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index股票今天的定价为34.06。它在34.06 - 34.16范围内交易，昨天的收盘价为34.25，交易量达到3。QLVD的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index股票是否支付股息？
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index目前的价值为34.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.27%和USD。实时查看图表以跟踪QLVD走势。
如何购买QLVD股票？
您可以以34.06的当前价格购买FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index股票。订单通常设置在34.06或34.36附近，而3和-0.29%显示市场活动。立即关注QLVD的实时图表更新。
如何投资QLVD股票？
投资FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index需要考虑年度范围30.51 - 34.94和当前价格34.06。许多人在以34.06或34.36下订单之前，会比较-0.55%和。实时查看QLVD价格图表，了解每日变化。
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index的最高价格是34.94。在30.51 - 34.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index的绩效。
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index股票的最低价格是多少？
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index（QLVD）的最低价格为30.51。将其与当前的34.06和30.51 - 34.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLVD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QLVD股票是什么时候拆分的？
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.25和9.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.25
- 开盘价
- 34.16
- 卖价
- 34.06
- 买价
- 34.36
- 最低价
- 34.06
- 最高价
- 34.16
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- -0.55%
- 6个月变化
- -0.76%
- 年变化
- 9.27%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%