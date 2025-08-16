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QLV: FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

79.78 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QLV за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.78, а максимальная — 79.94.

Следите за динамикой FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QLV сегодня?

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) сегодня оценивается на уровне 79.78. Инструмент торгуется в пределах 79.78 - 79.94, вчерашнее закрытие составило 79.77, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund?

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund в настоящее время оценивается в 79.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.34% и USD. Отслеживайте движения QLV на графике в реальном времени.

Как купить акции QLV?

Вы можете купить акции FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) по текущей цене 79.78. Ордера обычно размещаются около 79.78 или 80.08, тогда как 4 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QLV?

Инвестирование в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund предполагает учет годового диапазона 70.29 - 79.94 и текущей цены 79.78. Многие сравнивают 1.76% и 5.79% перед размещением ордеров на 79.78 или 80.08. Изучайте ежедневные изменения цены QLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund?

Самая высокая цена FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) за последний год составила 79.94. Акции заметно колебались в пределах 70.29 - 79.94, сравнение с 79.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund?

Самая низкая цена FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) за год составила 70.29. Сравнение с текущими 79.78 и 70.29 - 79.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QLV?

В прошлом FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 79.77 и 13.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
79.78 79.94
Годовой диапазон
70.29 79.94
Предыдущее закрытие
79.77
Open
79.91
Bid
79.78
Ask
80.08
Low
79.78
High
79.94
Объем
4
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
1.76%
6-месячное изменение
5.79%
Годовое изменение
13.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%