QLV: FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
今日QLV汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点79.63和高点79.90进行交易。
关注FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QLV股票今天的价格是多少？
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund股票今天的定价为79.63。它在79.63 - 79.90范围内交易，昨天的收盘价为79.78，交易量达到10。QLV的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund股票是否支付股息？
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund目前的价值为79.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.13%和USD。实时查看图表以跟踪QLV走势。
如何购买QLV股票？
您可以以79.63的当前价格购买FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund股票。订单通常设置在79.63或79.93附近，而10和-0.30%显示市场活动。立即关注QLV的实时图表更新。
如何投资QLV股票？
投资FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund需要考虑年度范围70.29 - 79.94和当前价格79.63。许多人在以79.63或79.93下订单之前，会比较1.57%和。实时查看QLV价格图表，了解每日变化。
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund的最高价格是79.94。在70.29 - 79.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund的绩效。
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund（QLV）的最低价格为70.29。将其与当前的79.63和70.29 - 79.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QLV股票是什么时候拆分的？
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、79.78和13.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 79.78
- 开盘价
- 79.87
- 卖价
- 79.63
- 买价
- 79.93
- 最低价
- 79.63
- 最高价
- 79.90
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 1.57%
- 6个月变化
- 5.60%
- 年变化
- 13.13%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%