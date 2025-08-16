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QLV: FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

79.63 USD 0.15 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QLV汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点79.63和高点79.90进行交易。

关注FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QLV新闻

常见问题解答

QLV股票今天的价格是多少？

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund股票今天的定价为79.63。它在79.63 - 79.90范围内交易，昨天的收盘价为79.78，交易量达到10。QLV的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund股票是否支付股息？

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund目前的价值为79.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.13%和USD。实时查看图表以跟踪QLV走势。

如何购买QLV股票？

您可以以79.63的当前价格购买FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund股票。订单通常设置在79.63或79.93附近，而10和-0.30%显示市场活动。立即关注QLV的实时图表更新。

如何投资QLV股票？

投资FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund需要考虑年度范围70.29 - 79.94和当前价格79.63。许多人在以79.63或79.93下订单之前，会比较1.57%和。实时查看QLV价格图表，了解每日变化。

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund的最高价格是79.94。在70.29 - 79.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund的绩效。

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund（QLV）的最低价格为70.29。将其与当前的79.63和70.29 - 79.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QLV股票是什么时候拆分的？

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、79.78和13.13%中可见。

日范围
79.63 79.90
年范围
70.29 79.94
前一天收盘价
79.78
开盘价
79.87
卖价
79.63
买价
79.93
最低价
79.63
最高价
79.90
交易量
10
日变化
-0.19%
月变化
1.57%
6个月变化
5.60%
年变化
13.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%