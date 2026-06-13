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QLTA: iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF
Курс QLTA за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.39, а максимальная — 46.52.
Следите за динамикой iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QLTA сегодня?
iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) сегодня оценивается на уровне 46.39. Инструмент торгуется в пределах 46.39 - 46.52, вчерашнее закрытие составило 46.60, а торговый объем достиг 166. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLTA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF?
iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.52% и USD. Отслеживайте движения QLTA на графике в реальном времени.
Как купить акции QLTA?
Вы можете купить акции iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) по текущей цене 46.39. Ордера обычно размещаются около 46.39 или 46.69, тогда как 166 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLTA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QLTA?
Инвестирование в iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.39 - 49.02 и текущей цены 46.39. Многие сравнивают -0.04% и -3.91% перед размещением ордеров на 46.39 или 46.69. Изучайте ежедневные изменения цены QLTA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) за последний год составила 49.02. Акции заметно колебались в пределах 46.39 - 49.02, сравнение с 46.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) за год составила 46.39. Сравнение с текущими 46.39 и 46.39 - 49.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLTA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QLTA?
В прошлом iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.60 и -2.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.60
- Open
- 46.50
- Bid
- 46.39
- Ask
- 46.69
- Low
- 46.39
- High
- 46.52
- Объем
- 166
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- -3.91%
- Годовое изменение
- -2.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%