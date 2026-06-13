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QLTA: iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF

46.39 USD 0.21 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QLTA за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.39, а максимальная — 46.52.

Следите за динамикой iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QLTA сегодня?

iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) сегодня оценивается на уровне 46.39. Инструмент торгуется в пределах 46.39 - 46.52, вчерашнее закрытие составило 46.60, а торговый объем достиг 166. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLTA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF?

iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.52% и USD. Отслеживайте движения QLTA на графике в реальном времени.

Как купить акции QLTA?

Вы можете купить акции iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) по текущей цене 46.39. Ордера обычно размещаются около 46.39 или 46.69, тогда как 166 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLTA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QLTA?

Инвестирование в iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.39 - 49.02 и текущей цены 46.39. Многие сравнивают -0.04% и -3.91% перед размещением ордеров на 46.39 или 46.69. Изучайте ежедневные изменения цены QLTA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) за последний год составила 49.02. Акции заметно колебались в пределах 46.39 - 49.02, сравнение с 46.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) за год составила 46.39. Сравнение с текущими 46.39 и 46.39 - 49.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLTA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QLTA?

В прошлом iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.60 и -2.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.39 46.52
Годовой диапазон
46.39 49.02
Предыдущее закрытие
46.60
Open
46.50
Bid
46.39
Ask
46.69
Low
46.39
High
46.52
Объем
166
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
-0.04%
6-месячное изменение
-3.91%
Годовое изменение
-2.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%