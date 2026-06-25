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QLTA: iShares Aaa-A级企业债券 ETF

46.41 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QLTA汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点46.39和高点46.48进行交易。

关注iShares Aaa-A级企业债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QLTA新闻

常见问题解答

QLTA股票今天的价格是多少？

iShares Aaa-A级企业债券 ETF股票今天的定价为46.41。它在46.39 - 46.48范围内交易，昨天的收盘价为46.39，交易量达到107。QLTA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Aaa-A级企业债券 ETF股票是否支付股息？

iShares Aaa-A级企业债券 ETF目前的价值为46.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.48%和USD。实时查看图表以跟踪QLTA走势。

如何购买QLTA股票？

您可以以46.41的当前价格购买iShares Aaa-A级企业债券 ETF股票。订单通常设置在46.41或46.71附近，而107和-0.13%显示市场活动。立即关注QLTA的实时图表更新。

如何投资QLTA股票？

投资iShares Aaa-A级企业债券 ETF需要考虑年度范围46.39 - 49.02和当前价格46.41。许多人在以46.41或46.71下订单之前，会比较0.00%和。实时查看QLTA价格图表，了解每日变化。

iShares Aaa-A级企业债券 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Aaa-A级企业债券 ETF的最高价格是49.02。在46.39 - 49.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Aaa-A级企业债券 ETF的绩效。

iShares Aaa-A级企业债券 ETF股票的最低价格是多少？

iShares Aaa-A级企业债券 ETF（QLTA）的最低价格为46.39。将其与当前的46.41和46.39 - 49.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QLTA股票是什么时候拆分的？

iShares Aaa-A级企业债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.39和-2.48%中可见。

日范围
46.39 46.48
年范围
46.39 49.02
前一天收盘价
46.39
开盘价
46.47
卖价
46.41
买价
46.71
最低价
46.39
最高价
46.48
交易量
107
日变化
0.04%
月变化
0.00%
6个月变化
-3.87%
年变化
-2.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%