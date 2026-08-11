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QLDY: Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF
Курс QLDY за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.57, а максимальная — 42.83.
Следите за динамикой Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QLDY сегодня?
Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF (QLDY) сегодня оценивается на уровне 42.57. Инструмент торгуется в пределах 42.57 - 42.83, вчерашнее закрытие составило 42.64, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLDY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF?
Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF в настоящее время оценивается в 42.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.72% и USD. Отслеживайте движения QLDY на графике в реальном времени.
Как купить акции QLDY?
Вы можете купить акции Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF (QLDY) по текущей цене 42.57. Ордера обычно размещаются около 42.57 или 42.87, тогда как 84 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLDY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QLDY?
Инвестирование в Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF предполагает учет годового диапазона 37.40 - 52.35 и текущей цены 42.57. Многие сравнивают 4.59% и 0.78% перед размещением ордеров на 42.57 или 42.87. Изучайте ежедневные изменения цены QLDY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF?
Самая высокая цена Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF (QLDY) за последний год составила 52.35. Акции заметно колебались в пределах 37.40 - 52.35, сравнение с 42.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF?
Самая низкая цена Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF (QLDY) за год составила 37.40. Сравнение с текущими 42.57 и 37.40 - 52.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLDY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QLDY?
В прошлом Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.64 и -15.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.64
- Open
- 42.74
- Bid
- 42.57
- Ask
- 42.87
- Low
- 42.57
- High
- 42.83
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 4.59%
- 6-месячное изменение
- 0.78%
- Годовое изменение
- -15.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%