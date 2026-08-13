QLDY: Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF
今日QLDY汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点42.10和高点42.75进行交易。
关注Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QLDY股票今天的价格是多少？
Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票今天的定价为42.28。它在42.10 - 42.75范围内交易，昨天的收盘价为42.57，交易量达到44。QLDY的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票是否支付股息？
Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF目前的价值为42.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.29%和USD。实时查看图表以跟踪QLDY走势。
如何购买QLDY股票？
您可以以42.28的当前价格购买Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票。订单通常设置在42.28或42.58附近，而44和-1.10%显示市场活动。立即关注QLDY的实时图表更新。
如何投资QLDY股票？
投资Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF需要考虑年度范围37.40 - 52.35和当前价格42.28。许多人在以42.28或42.58下订单之前，会比较3.88%和。实时查看QLDY价格图表，了解每日变化。
Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF的最高价格是52.35。在37.40 - 52.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF的绩效。
Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票的最低价格是多少？
Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF（QLDY）的最低价格为37.40。将其与当前的42.28和37.40 - 52.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QLDY股票是什么时候拆分的？
Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.57和-16.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.57
- 开盘价
- 42.75
- 卖价
- 42.28
- 买价
- 42.58
- 最低价
- 42.10
- 最高价
- 42.75
- 交易量
- 44
- 日变化
- -0.68%
- 月变化
- 3.88%
- 6个月变化
- 0.09%
- 年变化
- -16.29%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%