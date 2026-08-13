QLDY股票今天的价格是多少？ Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票今天的定价为42.28。它在42.10 - 42.75范围内交易，昨天的收盘价为42.57，交易量达到44。QLDY的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票是否支付股息？ Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF目前的价值为42.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.29%和USD。实时查看图表以跟踪QLDY走势。

如何购买QLDY股票？ 您可以以42.28的当前价格购买Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票。订单通常设置在42.28或42.58附近，而44和-1.10%显示市场活动。立即关注QLDY的实时图表更新。

如何投资QLDY股票？ 投资Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF需要考虑年度范围37.40 - 52.35和当前价格42.28。许多人在以42.28或42.58下订单之前，会比较3.88%和。实时查看QLDY价格图表，了解每日变化。

Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF的最高价格是52.35。在37.40 - 52.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF的绩效。

Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票的最低价格是多少？ Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF（QLDY）的最低价格为37.40。将其与当前的42.28和37.40 - 52.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。