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QLDY: Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF

42.28 USD 0.29 (0.68%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QLDY汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点42.10和高点42.75进行交易。

关注Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QLDY股票今天的价格是多少？

Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票今天的定价为42.28。它在42.10 - 42.75范围内交易，昨天的收盘价为42.57，交易量达到44。QLDY的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票是否支付股息？

Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF目前的价值为42.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.29%和USD。实时查看图表以跟踪QLDY走势。

如何购买QLDY股票？

您可以以42.28的当前价格购买Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票。订单通常设置在42.28或42.58附近，而44和-1.10%显示市场活动。立即关注QLDY的实时图表更新。

如何投资QLDY股票？

投资Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF需要考虑年度范围37.40 - 52.35和当前价格42.28。许多人在以42.28或42.58下订单之前，会比较3.88%和。实时查看QLDY价格图表，了解每日变化。

Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF的最高价格是52.35。在37.40 - 52.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF的绩效。

Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF股票的最低价格是多少？

Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF（QLDY）的最低价格为37.40。将其与当前的42.28和37.40 - 52.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QLDY股票是什么时候拆分的？

Defiance NASDAQ 100 Lightningspread Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.57和-16.29%中可见。

日范围
42.10 42.75
年范围
37.40 52.35
前一天收盘价
42.57
开盘价
42.75
卖价
42.28
买价
42.58
最低价
42.10
最高价
42.75
交易量
44
日变化
-0.68%
月变化
3.88%
6个月变化
0.09%
年变化
-16.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%