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QLD: ProShares Ultra QQQ
Курс QLD за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.52, а максимальная — 92.62.
Следите за динамикой ProShares Ultra QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QLD сегодня?
ProShares Ultra QQQ (QLD) сегодня оценивается на уровне 91.64. Инструмент торгуется в пределах 91.52 - 92.62, вчерашнее закрытие составило 92.20, а торговый объем достиг 5364. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra QQQ?
ProShares Ultra QQQ в настоящее время оценивается в 91.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.82% и USD. Отслеживайте движения QLD на графике в реальном времени.
Как купить акции QLD?
Вы можете купить акции ProShares Ultra QQQ (QLD) по текущей цене 91.64. Ордера обычно размещаются около 91.64 или 91.94, тогда как 5364 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QLD?
Инвестирование в ProShares Ultra QQQ предполагает учет годового диапазона 56.60 - 153.32 и текущей цены 91.64. Многие сравнивают 9.38% и 38.72% перед размещением ордеров на 91.64 или 91.94. Изучайте ежедневные изменения цены QLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra QQQ?
Самая высокая цена ProShares Ultra QQQ (QLD) за последний год составила 153.32. Акции заметно колебались в пределах 56.60 - 153.32, сравнение с 92.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra QQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra QQQ?
Самая низкая цена ProShares Ultra QQQ (QLD) за год составила 56.60. Сравнение с текущими 91.64 и 56.60 - 153.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QLD?
В прошлом ProShares Ultra QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.20 и -23.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 92.20
- Open
- 92.07
- Bid
- 91.64
- Ask
- 91.94
- Low
- 91.52
- High
- 92.62
- Объем
- 5.364 K
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- 9.38%
- 6-месячное изменение
- 38.72%
- Годовое изменение
- -23.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%