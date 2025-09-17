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QLD: ProShares Ultra QQQ

91.64 USD 0.56 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QLD за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.52, а максимальная — 92.62.

Следите за динамикой ProShares Ultra QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QLD сегодня?

ProShares Ultra QQQ (QLD) сегодня оценивается на уровне 91.64. Инструмент торгуется в пределах 91.52 - 92.62, вчерашнее закрытие составило 92.20, а торговый объем достиг 5364. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra QQQ?

ProShares Ultra QQQ в настоящее время оценивается в 91.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.82% и USD. Отслеживайте движения QLD на графике в реальном времени.

Как купить акции QLD?

Вы можете купить акции ProShares Ultra QQQ (QLD) по текущей цене 91.64. Ордера обычно размещаются около 91.64 или 91.94, тогда как 5364 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QLD?

Инвестирование в ProShares Ultra QQQ предполагает учет годового диапазона 56.60 - 153.32 и текущей цены 91.64. Многие сравнивают 9.38% и 38.72% перед размещением ордеров на 91.64 или 91.94. Изучайте ежедневные изменения цены QLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra QQQ?

Самая высокая цена ProShares Ultra QQQ (QLD) за последний год составила 153.32. Акции заметно колебались в пределах 56.60 - 153.32, сравнение с 92.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra QQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra QQQ?

Самая низкая цена ProShares Ultra QQQ (QLD) за год составила 56.60. Сравнение с текущими 91.64 и 56.60 - 153.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QLD?

В прошлом ProShares Ultra QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.20 и -23.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
91.52 92.62
Годовой диапазон
56.60 153.32
Предыдущее закрытие
92.20
Open
92.07
Bid
91.64
Ask
91.94
Low
91.52
High
92.62
Объем
5.364 K
Дневное изменение
-0.61%
Месячное изменение
9.38%
6-месячное изменение
38.72%
Годовое изменение
-23.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%