QLD: 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多
今日QLD汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点90.37和高点92.25进行交易。
关注纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QLD股票今天的价格是多少？
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多股票今天的定价为91.04。它在90.37 - 92.25范围内交易，昨天的收盘价为91.64，交易量达到3926。QLD的实时价格图表显示了这些更新。
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多股票是否支付股息？
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多目前的价值为91.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.32%和USD。实时查看图表以跟踪QLD走势。
如何购买QLD股票？
您可以以91.04的当前价格购买纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多股票。订单通常设置在91.04或91.34附近，而3926和-1.31%显示市场活动。立即关注QLD的实时图表更新。
如何投资QLD股票？
投资纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多需要考虑年度范围56.60 - 153.32和当前价格91.04。许多人在以91.04或91.34下订单之前，会比较8.67%和。实时查看QLD价格图表，了解每日变化。
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多股票的最高价格是多少？
在过去一年中，纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多的最高价格是153.32。在56.60 - 153.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多的绩效。
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多股票的最低价格是多少？
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多（QLD）的最低价格为56.60。将其与当前的91.04和56.60 - 153.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QLD股票是什么时候拆分的？
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.64和-24.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 91.64
- 开盘价
- 92.25
- 卖价
- 91.04
- 买价
- 91.34
- 最低价
- 90.37
- 最高价
- 92.25
- 交易量
- 3.926 K
- 日变化
- -0.65%
- 月变化
- 8.67%
- 6个月变化
- 37.81%
- 年变化
- -24.32%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%