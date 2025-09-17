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QLD: 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多

91.04 USD 0.60 (0.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QLD汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点90.37和高点92.25进行交易。

关注纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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QLD新闻

常见问题解答

QLD股票今天的价格是多少？

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多股票今天的定价为91.04。它在90.37 - 92.25范围内交易，昨天的收盘价为91.64，交易量达到3926。QLD的实时价格图表显示了这些更新。

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多股票是否支付股息？

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多目前的价值为91.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.32%和USD。实时查看图表以跟踪QLD走势。

如何购买QLD股票？

您可以以91.04的当前价格购买纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多股票。订单通常设置在91.04或91.34附近，而3926和-1.31%显示市场活动。立即关注QLD的实时图表更新。

如何投资QLD股票？

投资纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多需要考虑年度范围56.60 - 153.32和当前价格91.04。许多人在以91.04或91.34下订单之前，会比较8.67%和。实时查看QLD价格图表，了解每日变化。

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多的最高价格是153.32。在56.60 - 153.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多的绩效。

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多股票的最低价格是多少？

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多（QLD）的最低价格为56.60。将其与当前的91.04和56.60 - 153.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QLD股票是什么时候拆分的？

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.64和-24.32%中可见。

日范围
90.37 92.25
年范围
56.60 153.32
前一天收盘价
91.64
开盘价
92.25
卖价
91.04
买价
91.34
最低价
90.37
最高价
92.25
交易量
3.926 K
日变化
-0.65%
月变化
8.67%
6个月变化
37.81%
年变化
-24.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%