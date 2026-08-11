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QJUN: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

33.49 USD 0.08 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QJUN за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.49, а максимальная — 33.58.

Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QJUN сегодня?

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) сегодня оценивается на уровне 33.49. Инструмент торгуется в пределах 33.49 - 33.58, вчерашнее закрытие составило 33.57, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QJUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June?

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 33.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.30% и USD. Отслеживайте движения QJUN на графике в реальном времени.

Как купить акции QJUN?

Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) по текущей цене 33.49. Ордера обычно размещаются около 33.49 или 33.79, тогда как 45 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QJUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QJUN?

Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 30.05 - 33.95 и текущей цены 33.49. Многие сравнивают 3.01% и 4.95% перед размещением ордеров на 33.49 или 33.79. Изучайте ежедневные изменения цены QJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June?

Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) за последний год составила 33.95. Акции заметно колебались в пределах 30.05 - 33.95, сравнение с 33.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June?

Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) за год составила 30.05. Сравнение с текущими 33.49 и 30.05 - 33.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QJUN?

В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.57 и 11.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.49 33.58
Годовой диапазон
30.05 33.95
Предыдущее закрытие
33.57
Open
33.58
Bid
33.49
Ask
33.79
Low
33.49
High
33.58
Объем
45
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
3.01%
6-месячное изменение
4.95%
Годовое изменение
11.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%