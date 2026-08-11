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QJUN: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
Курс QJUN за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.49, а максимальная — 33.58.
Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QJUN сегодня?
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) сегодня оценивается на уровне 33.49. Инструмент торгуется в пределах 33.49 - 33.58, вчерашнее закрытие составило 33.57, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QJUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June?
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 33.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.30% и USD. Отслеживайте движения QJUN на графике в реальном времени.
Как купить акции QJUN?
Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) по текущей цене 33.49. Ордера обычно размещаются около 33.49 или 33.79, тогда как 45 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QJUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QJUN?
Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 30.05 - 33.95 и текущей цены 33.49. Многие сравнивают 3.01% и 4.95% перед размещением ордеров на 33.49 или 33.79. Изучайте ежедневные изменения цены QJUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June?
Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) за последний год составила 33.95. Акции заметно колебались в пределах 30.05 - 33.95, сравнение с 33.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June?
Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) за год составила 30.05. Сравнение с текущими 33.49 и 30.05 - 33.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QJUN?
В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.57 и 11.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.57
- Open
- 33.58
- Bid
- 33.49
- Ask
- 33.79
- Low
- 33.49
- High
- 33.58
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 3.01%
- 6-месячное изменение
- 4.95%
- Годовое изменение
- 11.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%