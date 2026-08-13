QJUN: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
今日QJUN汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点33.40和高点33.65进行交易。
关注FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QJUN股票今天的价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票今天的定价为33.44。它在33.40 - 33.65范围内交易，昨天的收盘价为33.49，交易量达到49。QJUN的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票是否支付股息？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June目前的价值为33.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.13%和USD。实时查看图表以跟踪QJUN走势。
如何购买QJUN股票？
您可以以33.44的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票。订单通常设置在33.44或33.74附近，而49和-0.62%显示市场活动。立即关注QJUN的实时图表更新。
如何投资QJUN股票？
投资FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June需要考虑年度范围30.05 - 33.95和当前价格33.44。许多人在以33.44或33.74下订单之前，会比较2.86%和。实时查看QJUN价格图表，了解每日变化。
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June的最高价格是33.95。在30.05 - 33.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June的绩效。
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June（QJUN）的最低价格为30.05。将其与当前的33.44和30.05 - 33.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QJUN股票是什么时候拆分的？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.49和11.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.49
- 开盘价
- 33.65
- 卖价
- 33.44
- 买价
- 33.74
- 最低价
- 33.40
- 最高价
- 33.65
- 交易量
- 49
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 2.86%
- 6个月变化
- 4.79%
- 年变化
- 11.13%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%