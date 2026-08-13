QJUN股票今天的价格是多少？ FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票今天的定价为33.44。它在33.40 - 33.65范围内交易，昨天的收盘价为33.49，交易量达到49。QJUN的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票是否支付股息？ FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June目前的价值为33.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.13%和USD。实时查看图表以跟踪QJUN走势。

如何购买QJUN股票？ 您可以以33.44的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票。订单通常设置在33.44或33.74附近，而49和-0.62%显示市场活动。立即关注QJUN的实时图表更新。

如何投资QJUN股票？ 投资FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June需要考虑年度范围30.05 - 33.95和当前价格33.44。许多人在以33.44或33.74下订单之前，会比较2.86%和。实时查看QJUN价格图表，了解每日变化。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June的最高价格是33.95。在30.05 - 33.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June的绩效。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？ FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June（QJUN）的最低价格为30.05。将其与当前的33.44和30.05 - 33.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。