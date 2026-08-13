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QJUN: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

33.44 USD 0.05 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QJUN汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点33.40和高点33.65进行交易。

关注FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QJUN股票今天的价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票今天的定价为33.44。它在33.40 - 33.65范围内交易，昨天的收盘价为33.49，交易量达到49。QJUN的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票是否支付股息？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June目前的价值为33.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.13%和USD。实时查看图表以跟踪QJUN走势。

如何购买QJUN股票？

您可以以33.44的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票。订单通常设置在33.44或33.74附近，而49和-0.62%显示市场活动。立即关注QJUN的实时图表更新。

如何投资QJUN股票？

投资FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June需要考虑年度范围30.05 - 33.95和当前价格33.44。许多人在以33.44或33.74下订单之前，会比较2.86%和。实时查看QJUN价格图表，了解每日变化。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June的最高价格是33.95。在30.05 - 33.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June的绩效。

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June（QJUN）的最低价格为30.05。将其与当前的33.44和30.05 - 33.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QJUN股票是什么时候拆分的？

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.49和11.13%中可见。

日范围
33.40 33.65
年范围
30.05 33.95
前一天收盘价
33.49
开盘价
33.65
卖价
33.44
买价
33.74
最低价
33.40
最高价
33.65
交易量
49
日变化
-0.15%
月变化
2.86%
6个月变化
4.79%
年变化
11.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%