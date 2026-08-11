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QHY: WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
Курс QHY за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.76, а максимальная — 45.81.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QHY сегодня?
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QHY) сегодня оценивается на уровне 45.78. Инструмент торгуется в пределах 45.76 - 45.81, вчерашнее закрытие составило 45.85, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund?
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund в настоящее время оценивается в 45.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.76% и USD. Отслеживайте движения QHY на графике в реальном времени.
Как купить акции QHY?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QHY) по текущей цене 45.78. Ордера обычно размещаются около 45.78 или 46.08, тогда как 31 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QHY?
Инвестирование в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund предполагает учет годового диапазона 44.91 - 46.72 и текущей цены 45.78. Многие сравнивают 0.35% и -0.93% перед размещением ордеров на 45.78 или 46.08. Изучайте ежедневные изменения цены QHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QHY) за последний год составила 46.72. Акции заметно колебались в пределах 44.91 - 46.72, сравнение с 45.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QHY) за год составила 44.91. Сравнение с текущими 45.78 и 44.91 - 46.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QHY?
В прошлом WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.85 и -1.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.85
- Open
- 45.77
- Bid
- 45.78
- Ask
- 46.08
- Low
- 45.76
- High
- 45.81
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.35%
- 6-месячное изменение
- -0.93%
- Годовое изменение
- -1.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%