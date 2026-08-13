QHY: WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
今日QHY汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点45.77和高点45.83进行交易。
关注WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QHY股票今天的价格是多少？
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund股票今天的定价为45.79。它在45.77 - 45.83范围内交易，昨天的收盘价为45.78，交易量达到25。QHY的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund股票是否支付股息？
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund目前的价值为45.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.74%和USD。实时查看图表以跟踪QHY走势。
如何购买QHY股票？
您可以以45.79的当前价格购买WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund股票。订单通常设置在45.79或46.09附近，而25和0.04%显示市场活动。立即关注QHY的实时图表更新。
如何投资QHY股票？
投资WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund需要考虑年度范围44.91 - 46.72和当前价格45.79。许多人在以45.79或46.09下订单之前，会比较0.37%和。实时查看QHY价格图表，了解每日变化。
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund的最高价格是46.72。在44.91 - 46.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund的绩效。
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund（QHY）的最低价格为44.91。将其与当前的45.79和44.91 - 46.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QHY股票是什么时候拆分的？
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.78和-1.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.78
- 开盘价
- 45.77
- 卖价
- 45.79
- 买价
- 46.09
- 最低价
- 45.77
- 最高价
- 45.83
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- -0.91%
- 年变化
- -1.74%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%