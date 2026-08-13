报价部分
货币 / QHY
回到股票

QHY: WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

45.79 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QHY汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点45.77和高点45.83进行交易。

关注WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QHY股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund股票今天的定价为45.79。它在45.77 - 45.83范围内交易，昨天的收盘价为45.78，交易量达到25。QHY的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund目前的价值为45.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.74%和USD。实时查看图表以跟踪QHY走势。

如何购买QHY股票？

您可以以45.79的当前价格购买WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund股票。订单通常设置在45.79或46.09附近，而25和0.04%显示市场活动。立即关注QHY的实时图表更新。

如何投资QHY股票？

投资WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund需要考虑年度范围44.91 - 46.72和当前价格45.79。许多人在以45.79或46.09下订单之前，会比较0.37%和。实时查看QHY价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund的最高价格是46.72。在44.91 - 46.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund的绩效。

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund（QHY）的最低价格为44.91。将其与当前的45.79和44.91 - 46.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QHY股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.78和-1.74%中可见。

日范围
45.77 45.83
年范围
44.91 46.72
前一天收盘价
45.78
开盘价
45.77
卖价
45.79
买价
46.09
最低价
45.77
最高价
45.83
交易量
25
日变化
0.02%
月变化
0.37%
6个月变化
-0.91%
年变化
-1.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%