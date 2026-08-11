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QGRD: Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF

29.60 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QGRD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.55, а максимальная — 29.65.

Следите за динамикой Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QGRD сегодня?

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF (QGRD) сегодня оценивается на уровне 29.60. Инструмент торгуется в пределах 29.55 - 29.65, вчерашнее закрытие составило 29.60, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QGRD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF?

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF в настоящее время оценивается в 29.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.09% и USD. Отслеживайте движения QGRD на графике в реальном времени.

Как купить акции QGRD?

Вы можете купить акции Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF (QGRD) по текущей цене 29.60. Ордера обычно размещаются около 29.60 или 29.90, тогда как 21 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QGRD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QGRD?

Инвестирование в Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF предполагает учет годового диапазона 23.83 - 30.84 и текущей цены 29.60. Многие сравнивают 2.49% и 12.25% перед размещением ордеров на 29.60 или 29.90. Изучайте ежедневные изменения цены QGRD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF?

Самая высокая цена Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF (QGRD) за последний год составила 30.84. Акции заметно колебались в пределах 23.83 - 30.84, сравнение с 29.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF?

Самая низкая цена Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF (QGRD) за год составила 23.83. Сравнение с текущими 29.60 и 23.83 - 30.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QGRD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QGRD?

В прошлом Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.60 и 17.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.55 29.65
Годовой диапазон
23.83 30.84
Предыдущее закрытие
29.60
Open
29.60
Bid
29.60
Ask
29.90
Low
29.55
High
29.65
Объем
21
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
12.25%
Годовое изменение
17.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%