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QGRD: Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF
Курс QGRD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.55, а максимальная — 29.65.
Следите за динамикой Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QGRD сегодня?
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF (QGRD) сегодня оценивается на уровне 29.60. Инструмент торгуется в пределах 29.55 - 29.65, вчерашнее закрытие составило 29.60, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QGRD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF?
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF в настоящее время оценивается в 29.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.09% и USD. Отслеживайте движения QGRD на графике в реальном времени.
Как купить акции QGRD?
Вы можете купить акции Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF (QGRD) по текущей цене 29.60. Ордера обычно размещаются около 29.60 или 29.90, тогда как 21 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QGRD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QGRD?
Инвестирование в Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF предполагает учет годового диапазона 23.83 - 30.84 и текущей цены 29.60. Многие сравнивают 2.49% и 12.25% перед размещением ордеров на 29.60 или 29.90. Изучайте ежедневные изменения цены QGRD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF?
Самая высокая цена Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF (QGRD) за последний год составила 30.84. Акции заметно колебались в пределах 23.83 - 30.84, сравнение с 29.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF?
Самая низкая цена Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF (QGRD) за год составила 23.83. Сравнение с текущими 29.60 и 23.83 - 30.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QGRD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QGRD?
В прошлом Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.60 и 17.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.60
- Open
- 29.60
- Bid
- 29.60
- Ask
- 29.90
- Low
- 29.55
- High
- 29.65
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- 12.25%
- Годовое изменение
- 17.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%