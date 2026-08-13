QGRD: Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF
今日QGRD汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点29.43和高点29.67进行交易。
关注Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- W1
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常见问题解答
QGRD股票今天的价格是多少？
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票今天的定价为29.46。它在29.43 - 29.67范围内交易，昨天的收盘价为29.60，交易量达到16。QGRD的实时价格图表显示了这些更新。
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票是否支付股息？
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF目前的价值为29.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.53%和USD。实时查看图表以跟踪QGRD走势。
如何购买QGRD股票？
您可以以29.46的当前价格购买Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票。订单通常设置在29.46或29.76附近，而16和-0.44%显示市场活动。立即关注QGRD的实时图表更新。
如何投资QGRD股票？
投资Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF需要考虑年度范围23.83 - 30.84和当前价格29.46。许多人在以29.46或29.76下订单之前，会比较2.01%和。实时查看QGRD价格图表，了解每日变化。
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF的最高价格是30.84。在23.83 - 30.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF的绩效。
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票的最低价格是多少？
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF（QGRD）的最低价格为23.83。将其与当前的29.46和23.83 - 30.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QGRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QGRD股票是什么时候拆分的？
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.60和16.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.60
- 开盘价
- 29.59
- 卖价
- 29.46
- 买价
- 29.76
- 最低价
- 29.43
- 最高价
- 29.67
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- 2.01%
- 6个月变化
- 11.72%
- 年变化
- 16.53%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%