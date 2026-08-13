QGRD股票今天的价格是多少？ Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票今天的定价为29.46。它在29.43 - 29.67范围内交易，昨天的收盘价为29.60，交易量达到16。QGRD的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票是否支付股息？ Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF目前的价值为29.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.53%和USD。实时查看图表以跟踪QGRD走势。

如何购买QGRD股票？ 您可以以29.46的当前价格购买Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票。订单通常设置在29.46或29.76附近，而16和-0.44%显示市场活动。立即关注QGRD的实时图表更新。

如何投资QGRD股票？ 投资Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF需要考虑年度范围23.83 - 30.84和当前价格29.46。许多人在以29.46或29.76下订单之前，会比较2.01%和。实时查看QGRD价格图表，了解每日变化。

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF的最高价格是30.84。在23.83 - 30.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF的绩效。

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票的最低价格是多少？ Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF（QGRD）的最低价格为23.83。将其与当前的29.46和23.83 - 30.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QGRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。