报价部分
货币 / QGRD
回到股票

QGRD: Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF

29.46 USD 0.14 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QGRD汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点29.43和高点29.67进行交易。

关注Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QGRD股票今天的价格是多少？

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票今天的定价为29.46。它在29.43 - 29.67范围内交易，昨天的收盘价为29.60，交易量达到16。QGRD的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票是否支付股息？

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF目前的价值为29.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.53%和USD。实时查看图表以跟踪QGRD走势。

如何购买QGRD股票？

您可以以29.46的当前价格购买Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票。订单通常设置在29.46或29.76附近，而16和-0.44%显示市场活动。立即关注QGRD的实时图表更新。

如何投资QGRD股票？

投资Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF需要考虑年度范围23.83 - 30.84和当前价格29.46。许多人在以29.46或29.76下订单之前，会比较2.01%和。实时查看QGRD价格图表，了解每日变化。

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF的最高价格是30.84。在23.83 - 30.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF的绩效。

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF（QGRD）的最低价格为23.83。将其与当前的29.46和23.83 - 30.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QGRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QGRD股票是什么时候拆分的？

Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.60和16.53%中可见。

日范围
29.43 29.67
年范围
23.83 30.84
前一天收盘价
29.60
开盘价
29.59
卖价
29.46
买价
29.76
最低价
29.43
最高价
29.67
交易量
16
日变化
-0.47%
月变化
2.01%
6个月变化
11.72%
年变化
16.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%