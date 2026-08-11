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QFHD: Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF

27.78 USD 0.08 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QFHD за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.78, а максимальная — 27.82.

Следите за динамикой Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QFHD сегодня?

Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) сегодня оценивается на уровне 27.78. Инструмент торгуется в пределах 27.78 - 27.82, вчерашнее закрытие составило 27.70, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QFHD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF?

Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 27.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.76% и USD. Отслеживайте движения QFHD на графике в реальном времени.

Как купить акции QFHD?

Вы можете купить акции Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) по текущей цене 27.78. Ордера обычно размещаются около 27.78 или 28.08, тогда как 7 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QFHD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QFHD?

Инвестирование в Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 25.31 - 27.97 и текущей цены 27.78. Многие сравнивают 0.51% и 4.99% перед размещением ордеров на 27.78 или 28.08. Изучайте ежедневные изменения цены QFHD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF?

Самая высокая цена Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) за последний год составила 27.97. Акции заметно колебались в пределах 25.31 - 27.97, сравнение с 27.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF?

Самая низкая цена Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) за год составила 25.31. Сравнение с текущими 27.78 и 25.31 - 27.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QFHD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QFHD?

В прошлом Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.70 и 9.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.78 27.82
Годовой диапазон
25.31 27.97
Предыдущее закрытие
27.70
Open
27.82
Bid
27.78
Ask
28.08
Low
27.78
High
27.82
Объем
7
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
0.51%
6-месячное изменение
4.99%
Годовое изменение
9.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%