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QFHD: Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF
Курс QFHD за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.78, а максимальная — 27.82.
Следите за динамикой Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QFHD сегодня?
Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) сегодня оценивается на уровне 27.78. Инструмент торгуется в пределах 27.78 - 27.82, вчерашнее закрытие составило 27.70, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QFHD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF?
Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 27.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.76% и USD. Отслеживайте движения QFHD на графике в реальном времени.
Как купить акции QFHD?
Вы можете купить акции Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) по текущей цене 27.78. Ордера обычно размещаются около 27.78 или 28.08, тогда как 7 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QFHD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QFHD?
Инвестирование в Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 25.31 - 27.97 и текущей цены 27.78. Многие сравнивают 0.51% и 4.99% перед размещением ордеров на 27.78 или 28.08. Изучайте ежедневные изменения цены QFHD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF?
Самая высокая цена Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) за последний год составила 27.97. Акции заметно колебались в пределах 25.31 - 27.97, сравнение с 27.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF?
Самая низкая цена Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) за год составила 25.31. Сравнение с текущими 27.78 и 25.31 - 27.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QFHD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QFHD?
В прошлом Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.70 и 9.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.70
- Open
- 27.82
- Bid
- 27.78
- Ask
- 28.08
- Low
- 27.78
- High
- 27.82
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- 4.99%
- Годовое изменение
- 9.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%