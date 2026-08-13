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QFHD: Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF

27.78 USD 0.08 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QFHD汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点27.78和高点27.82进行交易。

关注Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QFHD股票今天的价格是多少？

Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF股票今天的定价为27.78。它在27.78 - 27.82范围内交易，昨天的收盘价为27.70，交易量达到7。QFHD的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF股票是否支付股息？

Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF目前的价值为27.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.76%和USD。实时查看图表以跟踪QFHD走势。

如何购买QFHD股票？

您可以以27.78的当前价格购买Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF股票。订单通常设置在27.78或28.08附近，而7和-0.14%显示市场活动。立即关注QFHD的实时图表更新。

如何投资QFHD股票？

投资Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF需要考虑年度范围25.31 - 27.97和当前价格27.78。许多人在以27.78或28.08下订单之前，会比较0.51%和。实时查看QFHD价格图表，了解每日变化。

Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF的最高价格是27.97。在25.31 - 27.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF的绩效。

Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF（QFHD）的最低价格为25.31。将其与当前的27.78和25.31 - 27.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QFHD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QFHD股票是什么时候拆分的？

Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.70和9.76%中可见。

日范围
27.78 27.82
年范围
25.31 27.97
前一天收盘价
27.70
开盘价
27.82
卖价
27.78
买价
28.08
最低价
27.78
最高价
27.82
交易量
7
日变化
0.29%
月变化
0.51%
6个月变化
4.99%
年变化
9.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%