QFHD: Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF
今日QFHD汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点27.78和高点27.82进行交易。
关注Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QFHD股票今天的价格是多少？
Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF股票今天的定价为27.78。它在27.78 - 27.82范围内交易，昨天的收盘价为27.70，交易量达到7。QFHD的实时价格图表显示了这些更新。
Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF股票是否支付股息？
Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF目前的价值为27.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.76%和USD。实时查看图表以跟踪QFHD走势。
如何购买QFHD股票？
您可以以27.78的当前价格购买Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF股票。订单通常设置在27.78或28.08附近，而7和-0.14%显示市场活动。立即关注QFHD的实时图表更新。
如何投资QFHD股票？
投资Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF需要考虑年度范围25.31 - 27.97和当前价格27.78。许多人在以27.78或28.08下订单之前，会比较0.51%和。实时查看QFHD价格图表，了解每日变化。
Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF的最高价格是27.97。在25.31 - 27.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF的绩效。
Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF（QFHD）的最低价格为25.31。将其与当前的27.78和25.31 - 27.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QFHD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QFHD股票是什么时候拆分的？
Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.70和9.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.70
- 开盘价
- 27.82
- 卖价
- 27.78
- 买价
- 28.08
- 最低价
- 27.78
- 最高价
- 27.82
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 0.51%
- 6个月变化
- 4.99%
- 年变化
- 9.76%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%