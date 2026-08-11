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QDVO: Amplify CWP Growth & Income ETF
Курс QDVO за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.96, а максимальная — 30.09.
Следите за динамикой Amplify CWP Growth & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QDVO сегодня?
Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) сегодня оценивается на уровне 30.01. Инструмент торгуется в пределах 29.96 - 30.09, вчерашнее закрытие составило 30.03, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QDVO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify CWP Growth & Income ETF?
Amplify CWP Growth & Income ETF в настоящее время оценивается в 30.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.76% и USD. Отслеживайте движения QDVO на графике в реальном времени.
Как купить акции QDVO?
Вы можете купить акции Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) по текущей цене 30.01. Ордера обычно размещаются около 30.01 или 30.31, тогда как 78 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QDVO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QDVO?
Инвестирование в Amplify CWP Growth & Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.75 - 30.97 и текущей цены 30.01. Многие сравнивают 3.16% и 8.38% перед размещением ордеров на 30.01 или 30.31. Изучайте ежедневные изменения цены QDVO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify CWP Growth & Income ETF?
Самая высокая цена Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) за последний год составила 30.97. Акции заметно колебались в пределах 25.75 - 30.97, сравнение с 30.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify CWP Growth & Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify CWP Growth & Income ETF?
Самая низкая цена Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) за год составила 25.75. Сравнение с текущими 30.01 и 25.75 - 30.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QDVO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QDVO?
В прошлом Amplify CWP Growth & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.03 и 6.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.03
- Open
- 30.06
- Bid
- 30.01
- Ask
- 30.31
- Low
- 29.96
- High
- 30.09
- Объем
- 78
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 3.16%
- 6-месячное изменение
- 8.38%
- Годовое изменение
- 6.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%