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QDVO: Amplify CWP Growth & Income ETF

30.01 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QDVO за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.96, а максимальная — 30.09.

Следите за динамикой Amplify CWP Growth & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QDVO сегодня?

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) сегодня оценивается на уровне 30.01. Инструмент торгуется в пределах 29.96 - 30.09, вчерашнее закрытие составило 30.03, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QDVO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify CWP Growth & Income ETF?

Amplify CWP Growth & Income ETF в настоящее время оценивается в 30.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.76% и USD. Отслеживайте движения QDVO на графике в реальном времени.

Как купить акции QDVO?

Вы можете купить акции Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) по текущей цене 30.01. Ордера обычно размещаются около 30.01 или 30.31, тогда как 78 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QDVO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QDVO?

Инвестирование в Amplify CWP Growth & Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.75 - 30.97 и текущей цены 30.01. Многие сравнивают 3.16% и 8.38% перед размещением ордеров на 30.01 или 30.31. Изучайте ежедневные изменения цены QDVO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify CWP Growth & Income ETF?

Самая высокая цена Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) за последний год составила 30.97. Акции заметно колебались в пределах 25.75 - 30.97, сравнение с 30.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify CWP Growth & Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify CWP Growth & Income ETF?

Самая низкая цена Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) за год составила 25.75. Сравнение с текущими 30.01 и 25.75 - 30.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QDVO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QDVO?

В прошлом Amplify CWP Growth & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.03 и 6.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.96 30.09
Годовой диапазон
25.75 30.97
Предыдущее закрытие
30.03
Open
30.06
Bid
30.01
Ask
30.31
Low
29.96
High
30.09
Объем
78
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
3.16%
6-месячное изменение
8.38%
Годовое изменение
6.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%