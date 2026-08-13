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QDVO: Amplify CWP Growth & Income ETF

29.86 USD 0.17 (0.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QDVO汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点29.83和高点30.09进行交易。

关注Amplify CWP Growth & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QDVO股票今天的价格是多少？

Amplify CWP Growth & Income ETF股票今天的定价为29.86。它在29.83 - 30.09范围内交易，昨天的收盘价为30.03，交易量达到431。QDVO的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify CWP Growth & Income ETF股票是否支付股息？

Amplify CWP Growth & Income ETF目前的价值为29.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.23%和USD。实时查看图表以跟踪QDVO走势。

如何购买QDVO股票？

您可以以29.86的当前价格购买Amplify CWP Growth & Income ETF股票。订单通常设置在29.86或30.16附近，而431和-0.67%显示市场活动。立即关注QDVO的实时图表更新。

如何投资QDVO股票？

投资Amplify CWP Growth & Income ETF需要考虑年度范围25.75 - 30.97和当前价格29.86。许多人在以29.86或30.16下订单之前，会比较2.65%和。实时查看QDVO价格图表，了解每日变化。

Amplify CWP Growth & Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify CWP Growth & Income ETF的最高价格是30.97。在25.75 - 30.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify CWP Growth & Income ETF的绩效。

Amplify CWP Growth & Income ETF股票的最低价格是多少？

Amplify CWP Growth & Income ETF（QDVO）的最低价格为25.75。将其与当前的29.86和25.75 - 30.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QDVO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QDVO股票是什么时候拆分的？

Amplify CWP Growth & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.03和6.23%中可见。

日范围
29.83 30.09
年范围
25.75 30.97
前一天收盘价
30.03
开盘价
30.06
卖价
29.86
买价
30.16
最低价
29.83
最高价
30.09
交易量
431
日变化
-0.57%
月变化
2.65%
6个月变化
7.84%
年变化
6.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%