QDVO: Amplify CWP Growth & Income ETF
今日QDVO汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点29.83和高点30.09进行交易。
关注Amplify CWP Growth & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QDVO股票今天的价格是多少？
Amplify CWP Growth & Income ETF股票今天的定价为29.86。它在29.83 - 30.09范围内交易，昨天的收盘价为30.03，交易量达到431。QDVO的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify CWP Growth & Income ETF股票是否支付股息？
Amplify CWP Growth & Income ETF目前的价值为29.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.23%和USD。实时查看图表以跟踪QDVO走势。
如何购买QDVO股票？
您可以以29.86的当前价格购买Amplify CWP Growth & Income ETF股票。订单通常设置在29.86或30.16附近，而431和-0.67%显示市场活动。立即关注QDVO的实时图表更新。
如何投资QDVO股票？
投资Amplify CWP Growth & Income ETF需要考虑年度范围25.75 - 30.97和当前价格29.86。许多人在以29.86或30.16下订单之前，会比较2.65%和。实时查看QDVO价格图表，了解每日变化。
Amplify CWP Growth & Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify CWP Growth & Income ETF的最高价格是30.97。在25.75 - 30.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify CWP Growth & Income ETF的绩效。
Amplify CWP Growth & Income ETF股票的最低价格是多少？
Amplify CWP Growth & Income ETF（QDVO）的最低价格为25.75。将其与当前的29.86和25.75 - 30.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QDVO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QDVO股票是什么时候拆分的？
Amplify CWP Growth & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.03和6.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.03
- 开盘价
- 30.06
- 卖价
- 29.86
- 买价
- 30.16
- 最低价
- 29.83
- 最高价
- 30.09
- 交易量
- 431
- 日变化
- -0.57%
- 月变化
- 2.65%
- 6个月变化
- 7.84%
- 年变化
- 6.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%