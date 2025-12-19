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QDTE: Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy

29.63 USD 0.06 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QDTE за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.61, а максимальная — 29.75.

Следите за динамикой Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QDTE сегодня?

Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy (QDTE) сегодня оценивается на уровне 29.63. Инструмент торгуется в пределах 29.61 - 29.75, вчерашнее закрытие составило 29.69, а торговый объем достиг 446. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QDTE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy?

Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy в настоящее время оценивается в 29.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.61% и USD. Отслеживайте движения QDTE на графике в реальном времени.

Как купить акции QDTE?

Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy (QDTE) по текущей цене 29.63. Ордера обычно размещаются около 29.63 или 29.93, тогда как 446 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QDTE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QDTE?

Инвестирование в Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy предполагает учет годового диапазона 26.74 - 32.28 и текущей цены 29.63. Многие сравнивают 3.17% и 1.33% перед размещением ордеров на 29.63 или 29.93. Изучайте ежедневные изменения цены QDTE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy?

Самая высокая цена Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy (QDTE) за последний год составила 32.28. Акции заметно колебались в пределах 26.74 - 32.28, сравнение с 29.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy?

Самая низкая цена Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy (QDTE) за год составила 26.74. Сравнение с текущими 29.63 и 26.74 - 32.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QDTE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QDTE?

В прошлом Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.69 и 0.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.61 29.75
Годовой диапазон
26.74 32.28
Предыдущее закрытие
29.69
Open
29.69
Bid
29.63
Ask
29.93
Low
29.61
High
29.75
Объем
446
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
3.17%
6-месячное изменение
1.33%
Годовое изменение
0.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%