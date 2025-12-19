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QDTE: Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy
Курс QDTE за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.61, а максимальная — 29.75.
Следите за динамикой Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QDTE сегодня?
Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy (QDTE) сегодня оценивается на уровне 29.63. Инструмент торгуется в пределах 29.61 - 29.75, вчерашнее закрытие составило 29.69, а торговый объем достиг 446. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QDTE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy?
Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy в настоящее время оценивается в 29.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.61% и USD. Отслеживайте движения QDTE на графике в реальном времени.
Как купить акции QDTE?
Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy (QDTE) по текущей цене 29.63. Ордера обычно размещаются около 29.63 или 29.93, тогда как 446 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QDTE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QDTE?
Инвестирование в Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy предполагает учет годового диапазона 26.74 - 32.28 и текущей цены 29.63. Многие сравнивают 3.17% и 1.33% перед размещением ордеров на 29.63 или 29.93. Изучайте ежедневные изменения цены QDTE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy?
Самая высокая цена Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy (QDTE) за последний год составила 32.28. Акции заметно колебались в пределах 26.74 - 32.28, сравнение с 29.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy?
Самая низкая цена Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy (QDTE) за год составила 26.74. Сравнение с текущими 29.63 и 26.74 - 32.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QDTE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QDTE?
В прошлом Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.69 и 0.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.69
- Open
- 29.69
- Bid
- 29.63
- Ask
- 29.93
- Low
- 29.61
- High
- 29.75
- Объем
- 446
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 3.17%
- 6-месячное изменение
- 1.33%
- Годовое изменение
- 0.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%