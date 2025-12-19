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QDTE: Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy

29.55 USD 0.08 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QDTE汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点29.46和高点29.75进行交易。

关注Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QDTE新闻

常见问题解答

QDTE股票今天的价格是多少？

Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy股票今天的定价为29.55。它在29.46 - 29.75范围内交易，昨天的收盘价为29.63，交易量达到399。QDTE的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy股票是否支付股息？

Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy目前的价值为29.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.34%和USD。实时查看图表以跟踪QDTE走势。

如何购买QDTE股票？

您可以以29.55的当前价格购买Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy股票。订单通常设置在29.55或29.85附近，而399和-0.67%显示市场活动。立即关注QDTE的实时图表更新。

如何投资QDTE股票？

投资Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy需要考虑年度范围26.74 - 32.28和当前价格29.55。许多人在以29.55或29.85下订单之前，会比较2.89%和。实时查看QDTE价格图表，了解每日变化。

Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy的最高价格是32.28。在26.74 - 32.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy的绩效。

Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy股票的最低价格是多少？

Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy（QDTE）的最低价格为26.74。将其与当前的29.55和26.74 - 32.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QDTE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QDTE股票是什么时候拆分的？

Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.63和0.34%中可见。

日范围
29.46 29.75
年范围
26.74 32.28
前一天收盘价
29.63
开盘价
29.75
卖价
29.55
买价
29.85
最低价
29.46
最高价
29.75
交易量
399
日变化
-0.27%
月变化
2.89%
6个月变化
1.06%
年变化
0.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%