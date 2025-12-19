QDTE: Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy
今日QDTE汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点29.46和高点29.75进行交易。
关注Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QDTE股票今天的价格是多少？
Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy股票今天的定价为29.55。它在29.46 - 29.75范围内交易，昨天的收盘价为29.63，交易量达到399。QDTE的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy股票是否支付股息？
Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy目前的价值为29.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.34%和USD。实时查看图表以跟踪QDTE走势。
如何购买QDTE股票？
您可以以29.55的当前价格购买Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy股票。订单通常设置在29.55或29.85附近，而399和-0.67%显示市场活动。立即关注QDTE的实时图表更新。
如何投资QDTE股票？
投资Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy需要考虑年度范围26.74 - 32.28和当前价格29.55。许多人在以29.55或29.85下订单之前，会比较2.89%和。实时查看QDTE价格图表，了解每日变化。
Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy的最高价格是32.28。在26.74 - 32.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy的绩效。
Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy股票的最低价格是多少？
Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy（QDTE）的最低价格为26.74。将其与当前的29.55和26.74 - 32.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QDTE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QDTE股票是什么时候拆分的？
Roundhill ETF Trust Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.63和0.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.63
- 开盘价
- 29.75
- 卖价
- 29.55
- 买价
- 29.85
- 最低价
- 29.46
- 最高价
- 29.75
- 交易量
- 399
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 2.89%
- 6个月变化
- 1.06%
- 年变化
- 0.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%