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QDIV: Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

40.46 USD 0.36 (0.90%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QDIV за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.46, а максимальная — 40.46.

Следите за динамикой Global X S&P 500 Quality Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QDIV сегодня?

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) сегодня оценивается на уровне 40.46. Инструмент торгуется в пределах 40.46 - 40.46, вчерашнее закрытие составило 40.10, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QDIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X S&P 500 Quality Dividend ETF?

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF в настоящее время оценивается в 40.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.70% и USD. Отслеживайте движения QDIV на графике в реальном времени.

Как купить акции QDIV?

Вы можете купить акции Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) по текущей цене 40.46. Ордера обычно размещаются около 40.46 или 40.76, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QDIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QDIV?

Инвестирование в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 33.67 - 40.46 и текущей цены 40.46. Многие сравнивают 1.53% и 5.31% перед размещением ордеров на 40.46 или 40.76. Изучайте ежедневные изменения цены QDIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X S&P 500 Quality Dividend ETF?

Самая высокая цена Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) за последний год составила 40.46. Акции заметно колебались в пределах 33.67 - 40.46, сравнение с 40.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X S&P 500 Quality Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X S&P 500 Quality Dividend ETF?

Самая низкая цена Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) за год составила 33.67. Сравнение с текущими 40.46 и 33.67 - 40.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QDIV?

В прошлом Global X S&P 500 Quality Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.10 и 15.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.46 40.46
Годовой диапазон
33.67 40.46
Предыдущее закрытие
40.10
Open
40.46
Bid
40.46
Ask
40.76
Low
40.46
High
40.46
Объем
1
Дневное изменение
0.90%
Месячное изменение
1.53%
6-месячное изменение
5.31%
Годовое изменение
15.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%