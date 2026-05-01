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QDIV: Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
Курс QDIV за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.46, а максимальная — 40.46.
Следите за динамикой Global X S&P 500 Quality Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QDIV сегодня?
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) сегодня оценивается на уровне 40.46. Инструмент торгуется в пределах 40.46 - 40.46, вчерашнее закрытие составило 40.10, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QDIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X S&P 500 Quality Dividend ETF?
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF в настоящее время оценивается в 40.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.70% и USD. Отслеживайте движения QDIV на графике в реальном времени.
Как купить акции QDIV?
Вы можете купить акции Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) по текущей цене 40.46. Ордера обычно размещаются около 40.46 или 40.76, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QDIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QDIV?
Инвестирование в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 33.67 - 40.46 и текущей цены 40.46. Многие сравнивают 1.53% и 5.31% перед размещением ордеров на 40.46 или 40.76. Изучайте ежедневные изменения цены QDIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X S&P 500 Quality Dividend ETF?
Самая высокая цена Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) за последний год составила 40.46. Акции заметно колебались в пределах 33.67 - 40.46, сравнение с 40.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X S&P 500 Quality Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X S&P 500 Quality Dividend ETF?
Самая низкая цена Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) за год составила 33.67. Сравнение с текущими 40.46 и 33.67 - 40.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QDIV?
В прошлом Global X S&P 500 Quality Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.10 и 15.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.10
- Open
- 40.46
- Bid
- 40.46
- Ask
- 40.76
- Low
- 40.46
- High
- 40.46
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.90%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- 5.31%
- Годовое изменение
- 15.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%