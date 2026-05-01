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QDIV: Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

40.60 USD 0.14 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QDIV汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点40.60和高点40.60进行交易。

关注Global X S&P 500 Quality Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QDIV新闻

常见问题解答

QDIV股票今天的价格是多少？

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF股票今天的定价为40.60。它在40.60 - 40.60范围内交易，昨天的收盘价为40.46，交易量达到1。QDIV的实时价格图表显示了这些更新。

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF股票是否支付股息？

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF目前的价值为40.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.10%和USD。实时查看图表以跟踪QDIV走势。

如何购买QDIV股票？

您可以以40.60的当前价格购买Global X S&P 500 Quality Dividend ETF股票。订单通常设置在40.60或40.90附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注QDIV的实时图表更新。

如何投资QDIV股票？

投资Global X S&P 500 Quality Dividend ETF需要考虑年度范围33.67 - 40.60和当前价格40.60。许多人在以40.60或40.90下订单之前，会比较1.88%和。实时查看QDIV价格图表，了解每日变化。

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X S&P 500 Quality Dividend ETF的最高价格是40.60。在33.67 - 40.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X S&P 500 Quality Dividend ETF的绩效。

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF（QDIV）的最低价格为33.67。将其与当前的40.60和33.67 - 40.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QDIV股票是什么时候拆分的？

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.46和16.10%中可见。

日范围
40.60 40.60
年范围
33.67 40.60
前一天收盘价
40.46
开盘价
40.60
卖价
40.60
买价
40.90
最低价
40.60
最高价
40.60
交易量
1
日变化
0.35%
月变化
1.88%
6个月变化
5.67%
年变化
16.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%