QDIV: Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
今日QDIV汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点40.60和高点40.60进行交易。
关注Global X S&P 500 Quality Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QDIV股票今天的价格是多少？
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF股票今天的定价为40.60。它在40.60 - 40.60范围内交易，昨天的收盘价为40.46，交易量达到1。QDIV的实时价格图表显示了这些更新。
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF股票是否支付股息？
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF目前的价值为40.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.10%和USD。实时查看图表以跟踪QDIV走势。
如何购买QDIV股票？
您可以以40.60的当前价格购买Global X S&P 500 Quality Dividend ETF股票。订单通常设置在40.60或40.90附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注QDIV的实时图表更新。
如何投资QDIV股票？
投资Global X S&P 500 Quality Dividend ETF需要考虑年度范围33.67 - 40.60和当前价格40.60。许多人在以40.60或40.90下订单之前，会比较1.88%和。实时查看QDIV价格图表，了解每日变化。
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X S&P 500 Quality Dividend ETF的最高价格是40.60。在33.67 - 40.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X S&P 500 Quality Dividend ETF的绩效。
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF（QDIV）的最低价格为33.67。将其与当前的40.60和33.67 - 40.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QDIV股票是什么时候拆分的？
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.46和16.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.46
- 开盘价
- 40.60
- 卖价
- 40.60
- 买价
- 40.90
- 最低价
- 40.60
- 最高价
- 40.60
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 1.88%
- 6个月变化
- 5.67%
- 年变化
- 16.10%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%