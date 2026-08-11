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QDEC: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December

35.95 USD 0.03 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QDEC за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.94, а максимальная — 36.03.

Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QDEC сегодня?

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December (QDEC) сегодня оценивается на уровне 35.95. Инструмент торгуется в пределах 35.94 - 36.03, вчерашнее закрытие составило 35.98, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QDEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December?

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 35.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.84% и USD. Отслеживайте движения QDEC на графике в реальном времени.

Как купить акции QDEC?

Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December (QDEC) по текущей цене 35.95. Ордера обычно размещаются около 35.95 или 36.25, тогда как 21 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QDEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QDEC?

Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 27.93 - 36.03 и текущей цены 35.95. Многие сравнивают 2.31% и 11.72% перед размещением ордеров на 35.95 или 36.25. Изучайте ежедневные изменения цены QDEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December?

Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December (QDEC) за последний год составила 36.03. Акции заметно колебались в пределах 27.93 - 36.03, сравнение с 35.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December?

Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December (QDEC) за год составила 27.93. Сравнение с текущими 35.95 и 27.93 - 36.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QDEC?

В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.98 и 20.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.94 36.03
Годовой диапазон
27.93 36.03
Предыдущее закрытие
35.98
Open
35.97
Bid
35.95
Ask
36.25
Low
35.94
High
36.03
Объем
21
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
2.31%
6-месячное изменение
11.72%
Годовое изменение
20.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%