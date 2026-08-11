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QDEC: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December
Курс QDEC за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.94, а максимальная — 36.03.
Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QDEC сегодня?
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December (QDEC) сегодня оценивается на уровне 35.95. Инструмент торгуется в пределах 35.94 - 36.03, вчерашнее закрытие составило 35.98, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QDEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December?
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 35.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.84% и USD. Отслеживайте движения QDEC на графике в реальном времени.
Как купить акции QDEC?
Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December (QDEC) по текущей цене 35.95. Ордера обычно размещаются около 35.95 или 36.25, тогда как 21 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QDEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QDEC?
Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 27.93 - 36.03 и текущей цены 35.95. Многие сравнивают 2.31% и 11.72% перед размещением ордеров на 35.95 или 36.25. Изучайте ежедневные изменения цены QDEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December?
Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December (QDEC) за последний год составила 36.03. Акции заметно колебались в пределах 27.93 - 36.03, сравнение с 35.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December?
Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December (QDEC) за год составила 27.93. Сравнение с текущими 35.95 и 27.93 - 36.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QDEC?
В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.98 и 20.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.98
- Open
- 35.97
- Bid
- 35.95
- Ask
- 36.25
- Low
- 35.94
- High
- 36.03
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 2.31%
- 6-месячное изменение
- 11.72%
- Годовое изменение
- 20.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%