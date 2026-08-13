QDEC: FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December
今日QDEC汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点35.91和高点35.99进行交易。
关注FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QDEC股票今天的价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December股票今天的定价为35.96。它在35.91 - 35.99范围内交易，昨天的收盘价为35.95，交易量达到22。QDEC的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December股票是否支付股息？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December目前的价值为35.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.87%和USD。实时查看图表以跟踪QDEC走势。
如何购买QDEC股票？
您可以以35.96的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December股票。订单通常设置在35.96或36.26附近，而22和0.03%显示市场活动。立即关注QDEC的实时图表更新。
如何投资QDEC股票？
投资FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December需要考虑年度范围27.93 - 36.03和当前价格35.96。许多人在以35.96或36.26下订单之前，会比较2.33%和。实时查看QDEC价格图表，了解每日变化。
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December的最高价格是36.03。在27.93 - 36.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December的绩效。
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December（QDEC）的最低价格为27.93。将其与当前的35.96和27.93 - 36.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QDEC股票是什么时候拆分的？
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.95和20.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.95
- 开盘价
- 35.95
- 卖价
- 35.96
- 买价
- 36.26
- 最低价
- 35.91
- 最高价
- 35.99
- 交易量
- 22
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 2.33%
- 6个月变化
- 11.75%
- 年变化
- 20.87%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%